Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Minedu confirma modificación en las vacaciones escolares a nivel nacional y lanza el cronograma oficial de este 2026

Josimar y su ‘prima’: Verónica González expone ecografía y filtra audios donde él le dice "Mi amor"

La venezolana mostró en redes que volvió a reunirse con el salsero, despertando dudas sobre si ya habría reconocido ser el padre de los mellizos que espera.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Josimar y su ‘prima’: Verónica González expone ecografía y filtra audios donde él le dice "Mi amor"
    Verónica González expone ecografía y audios de Josimar que avivan rumores y la llama “Mi amor”. | Composición Wapa | Instagram
    Josimar y su ‘prima’: Verónica González expone ecografía y filtra audios donde él le dice "Mi amor"

    Josimar vuelve a estar en el centro de la polémica tras difundirse nuevas revelaciones sobre su presunta relación con Verónica González, conocida como su “prima”. La venezolana, quien asegura estar embarazada de mellizos del salsero, sorprendió en redes sociales al compartir una ecografía y audios donde un hombre, que sería el cantante, la llama de forma cariñosa. Estas pruebas han reavivado el debate sobre el vínculo entre ambos y la responsabilidad del artista frente a los bebés por nacer.

    wapa.pe

    LEE MÁS: Nicola Porcella causa revuelo al hablar de su ex Angie Arizaga y revela verdad oculta: "Ninguno de los dos..."

    Verónica González, 'la prima', muestra la ecografía de sus mellizos

    Verónica González volvió a captar la atención pública al difundir en sus historias de Instagram la ecografía de los mellizos que espera. La imagen estuvo acompañada del mensaje: El tiempo pasa y no se detiene, y revela que el embarazo tiene 14 semanas y 3 días, confirmando que la gestación avanza con normalidad.

    wapa.pe

    La publicación desató múltiples reacciones, ya que la venezolana insiste en que Josimar es el padre, pese a que el salsero lo ha negado. González también ha señalado que el cantante le habría enviado cerca de 15 mil euros y le habría pedido no continuar con el embarazo, versión que él rechaza. Por ahora, Josimar no se pronuncia sobre esta nueva exposición y mantiene su intención de someterse a pruebas de ADN.

    wapa.pe

    TAMBIÉN LEE: Famoso conductor de TV manda DURO mensaje en medio de rumores del fin de su matrimonio: "Los 4 años más infelices de mi vida"

    Verónica González expone audio de Josimar

    La difusión de la ecografía no fue lo único que Verónica González decidió revelar. En las últimas horas, la manicurista compartió dos audios en sus redes sociales que rápidamente llamaron la atención. En el primero, se oye una conversación dentro de un vehículo, donde una voz masculina, atribuida por muchos a Josimar, hace comentarios en tono distendido sobre la seguridad del auto.

    El segundo registro generó mayor revuelo, ya que el hombre narra una intervención policial y se dirige a Verónica con evidente cercanía: “Y el policía dice: ‘Documentos todos’. Y comenzó, mi amor...”, se le escucha decir. Estos mensajes reavivaron los rumores sobre un vínculo más íntimo entre ambos. Aunque el salsero sostiene que solo la conoce como “prima” y niega una relación sentimental o paternidad, en redes sociales las opiniones se mantienen divididas entre quienes ven pruebas claras y quienes piden cautela.

    SOBRE EL AUTOR:
    Josimar y su ‘prima’: Verónica González expone ecografía y filtra audios donde él le dice "Mi amor"
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

    Lo último en Wapa

    ¿Quién fue Mery Espinoza? La exesposa de Melcochita que perdió la vida tras una dura batalla contra una grave enfermedad

    Magaly Medina impresiona al mostrar su nuevo rostro tras someterse a delicada operación de siete horas

    Magaly Medina PREOCUPA con estado de salud tras someterse a delicada cirugía en el rostro: "Mucho dolor"

    Pamela López comparte una noticia que la llena de emoción y deja en shock a sus seguidores: "La familia creció"

    La Uchulú asombra al confesar que usa toallas higiénicas y las redes estallan

    Lo más vistos en Farándula

    Jesús Barco da un giro a su vida y reaparece con nuevo trabajo tras emotivo mensaje de Melissa Klug

    Magaly Medina revela por qué decidió ocultar su nuevo rostro tras cirugía: "Uno de mis ojos está..."

    Ofertas

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Mamá Criolla

    Bocaditos Dulces o Salados (50-100-200-300) en Mamá criolla ¡tartaletas, alfajores y más!

    PRECIO

    S/ 79.90
    Comprar

    Soho Color Salón & Spa

    Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

    PRECIO

    S/ 99.90
    Comprar

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;