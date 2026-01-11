Josimar y su ‘prima’: Verónica González expone ecografía y filtra audios donde él le dice "Mi amor"Únete al canal de Whatsapp de Wapa
Josimar vuelve a estar en el centro de la polémica tras difundirse nuevas revelaciones sobre su presunta relación con Verónica González, conocida como su “prima”. La venezolana, quien asegura estar embarazada de mellizos del salsero, sorprendió en redes sociales al compartir una ecografía y audios donde un hombre, que sería el cantante, la llama de forma cariñosa. Estas pruebas han reavivado el debate sobre el vínculo entre ambos y la responsabilidad del artista frente a los bebés por nacer.
Verónica González, 'la prima', muestra la ecografía de sus mellizos
Verónica González volvió a captar la atención pública al difundir en sus historias de Instagram la ecografía de los mellizos que espera. La imagen estuvo acompañada del mensaje: “El tiempo pasa y no se detiene”, y revela que el embarazo tiene 14 semanas y 3 días, confirmando que la gestación avanza con normalidad.
La publicación desató múltiples reacciones, ya que la venezolana insiste en que Josimar es el padre, pese a que el salsero lo ha negado. González también ha señalado que el cantante le habría enviado cerca de 15 mil euros y le habría pedido no continuar con el embarazo, versión que él rechaza. Por ahora, Josimar no se pronuncia sobre esta nueva exposición y mantiene su intención de someterse a pruebas de ADN.
Verónica González expone audio de Josimar
La difusión de la ecografía no fue lo único que Verónica González decidió revelar. En las últimas horas, la manicurista compartió dos audios en sus redes sociales que rápidamente llamaron la atención. En el primero, se oye una conversación dentro de un vehículo, donde una voz masculina, atribuida por muchos a Josimar, hace comentarios en tono distendido sobre la seguridad del auto.
El segundo registro generó mayor revuelo, ya que el hombre narra una intervención policial y se dirige a Verónica con evidente cercanía: “Y el policía dice: ‘Documentos todos’. Y comenzó, mi amor...”, se le escucha decir. Estos mensajes reavivaron los rumores sobre un vínculo más íntimo entre ambos. Aunque el salsero sostiene que solo la conoce como “prima” y niega una relación sentimental o paternidad, en redes sociales las opiniones se mantienen divididas entre quienes ven pruebas claras y quienes piden cautela.