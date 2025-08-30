Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
ES OFICIAL | Esta es la importante noticia para todos los que esperan el retiro AFP 2025

‘Prima’ de Josimar revela que cantante sí le pidió tener un bebé

Verónica González indicó que va a recurrir a hacer una prueba de ADN al hijo que lleva en su vientre. Así demostrar que es descendiente de Josimar.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    ‘Prima’ de Josimar revela que cantante sí le pidió tener un bebé
    ‘Prima’ de Josimar REVELA que cantante sí le pidió tener un bebé: “En el hotel” | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión
    ‘Prima’ de Josimar revela que cantante sí le pidió tener un bebé

    Verónica González decidió alzar la voz después de que Josimar anunciara que emprendería acciones legales en su contra por afirmar que el hijo que espera sería suyo. En una reciente entrevista, la joven extranjera reafirmó que el salsero es el padre de su bebé y, además, compartió detalles de una conversación que mantuvo con él.

    Josimar le habría pedido un hijo a Verónica González

    El cantante aseguró públicamente que el bebé de González no es suyo, argumentando que nunca mantuvo un encuentro íntimo con ella. Sin embargo, la cosmetóloga venezolana respondió que no tendría inconveniente en realizarse una prueba de ADN para comprobar lo contrario.

    “Eso lo tendría que conversar con él, pero quien no debe, no teme”, expresó en una entrevista con Trome, tras confirmar la noticia de su embarazo.

    wapa.pe

    PUEDES LEER: “Prima” de Josimar revela que está embarazada del cantante en medio de reconciliación con María Fe Saldaña

    Asimismo, González negó las declaraciones del artista y reveló que sí estuvieron juntos en un hotel, incluso asegurando que él le pidió un hijo. “Es poco hombre, todo lo que dice es mentira, como cuando afirmó que era su prima y que nunca estuvo conmigo en un hotel, que yo era la mujer de su primo y muchas cosas más. Pienso que no tiene los ‘cojones’ para afrontar nada en su vida”, declaró con firmeza.

    Josimar amenaza con demandar a su ‘prima’

    Por su parte, Josimar advirtió que procederá legalmente contra Verónica González si continúa sosteniendo que es el padre del niño que espera.

    “Lo que ella está haciendo se llama DIFAMACIÓN AGRAVADA y eso TIENE PENA DE CÁRCEL. Así que, si la señora sigue con esas insinuaciones, la voy a denunciar y procederé legalmente. No es una amenaza, es defender mis derechos, porque así como ella los tiene, yo también”, manifestó el salsero.

    SOBRE EL AUTOR:
    ‘Prima’ de Josimar revela que cantante sí le pidió tener un bebé
    Brenda Quiroz

    Coordinadora de Sección Web en la revista digital Wapa.pe. Especialista en redacción digital y SEO con más de 8 años de experiencia. Bachiller en periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza con un diplomado en Marketing Digital por el instituto ISIL. Intereses: Periodista interesada en temas relacionados al espectáculo nacional e internacional, moda y deportes. Escribe desde: Lima Idiomas: Español e inglés

    Lo último en Wapa

    Bárbara Cayo habla por primera vez sobre ruptura de Alessia Rovegno y Hugo García: "Me siento mal"

    Rodrigo Cuba sorprende al confesar lo que nadie sabía de su verdadera relación con Melissa: "Ella sabe"

    Entre lágrimas Rodrigo Cuba y Melissa Paredes viven duro momento con su hija en emergencias

    Guillermo Dávila abre su corazón al hablar de su hijo Vasco y el dolor por la enfermedad de su madre

    Felipe Lasso sorprende con emotivas palabras a la hija de Angie Jibaja: “Siempre estaré para ti”

    Lo más vistos en Farándula

    Peluchín suelta la bomba y revela el jugoso sueldo de Christian Cueva en Emelec tras polémica con Pamela López

    Tula Rodríguez rompe su silencio al revelar cómo fue su primer encuentro con Pilar Arana

    Ana Siucho se PRONUNCIA tras revelaciones de Edison Flores sobre que su separación le robó la TRANQUILIDAD

    Tula Rodríguez sería la nueva conductora tras salida del aire de 'América Hoy' tras conflicto con Gisela Valcárcel

    Melissa Paredes sorprende con tierna ecografía y anuncia la llegada de un bebé: "Oficialmente podemos contarlo"

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 52.90
    Comprar

    CIRCO ATLANTIKA

    CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

    PRECIO

    S/ 39.00
    Comprar

    CIRCO DE LAS ESTRELLAS

    CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

    PRECIO

    S/ 17.90
    Comprar

    CIRCO MONTECARLO

    CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

    PRECIO

    S/ 17.00
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;