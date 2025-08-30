Verónica González indicó que va a recurrir a hacer una prueba de ADN al hijo que lleva en su vientre. Así demostrar que es descendiente de Josimar.

‘Prima’ de Josimar REVELA que cantante sí le pidió tener un bebé: “En el hotel” | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión

‘Prima’ de Josimar REVELA que cantante sí le pidió tener un bebé: “En el hotel” | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión

Verónica González decidió alzar la voz después de que Josimar anunciara que emprendería acciones legales en su contra por afirmar que el hijo que espera sería suyo. En una reciente entrevista, la joven extranjera reafirmó que el salsero es el padre de su bebé y, además, compartió detalles de una conversación que mantuvo con él.

Josimar le habría pedido un hijo a Verónica González

El cantante aseguró públicamente que el bebé de González no es suyo, argumentando que nunca mantuvo un encuentro íntimo con ella. Sin embargo, la cosmetóloga venezolana respondió que no tendría inconveniente en realizarse una prueba de ADN para comprobar lo contrario.

“Eso lo tendría que conversar con él, pero quien no debe, no teme”, expresó en una entrevista con Trome, tras confirmar la noticia de su embarazo.

Asimismo, González negó las declaraciones del artista y reveló que sí estuvieron juntos en un hotel, incluso asegurando que él le pidió un hijo. “Es poco hombre, todo lo que dice es mentira, como cuando afirmó que era su prima y que nunca estuvo conmigo en un hotel, que yo era la mujer de su primo y muchas cosas más. Pienso que no tiene los ‘cojones’ para afrontar nada en su vida”, declaró con firmeza.

Josimar amenaza con demandar a su ‘prima’

Por su parte, Josimar advirtió que procederá legalmente contra Verónica González si continúa sosteniendo que es el padre del niño que espera.