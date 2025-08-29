Wapa.pe
ES OFICIAL | Esta es la importante noticia para todos los que esperan el retiro AFP 2025

"Prima" de Josimar revela que está embarazada del cantante en medio de reconciliación con María Fe Saldaña

Verónica González revela de manera pública que está esperando un bebé de Josimar Fidel. 

    “Prima” de Josimar revela que está embarazada del cantante en medio de reconciliación con María Fe Saldaña
    “Prima” de Josimar revela que ESTÁ EMBARAZADA del cantante en medio de reconciliación con María Fe Saldaña | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión
    “Prima” de Josimar revela que está embarazada del cantante en medio de reconciliación con María Fe Saldaña

    El cantante Josimar vuelve a estar en el ojo de la tormenta. Tras ser captado en una discoteca junto a una mujer que no era su pareja, María Fe Saldaña, el salsero aseguró que se trataba de su “prima”. Sin embargo, Verónica González salió a desmentirlo y no solo confirmó que mantuvo un amorío con él, sino que además anunció públicamente que está esperando un hijo suyo, justo cuando María Fe apenas llevaba un mes de haber dado a luz.

    La “prima” de Josimar revela que será madre

    El programa América Hoy se contactó con González después de que ella compartiera en sus redes sociales una prueba de embarazo positiva. A través de audios enviados al espacio, la joven confirmó que efectivamente se encuentra en la “dulce espera” y que el padre es Josimar, con quien fue recientemente ampayada.

    "Sí, correcto (estoy en la dulce espera). Ya sabemos de quién es el niño... Según el personaje, así que ya no quiero tocar el tema hasta que hable con él. Ya hablaré con él en algún momento. No me ha escrito, pero tenemos que hablar obvio", declaró Verónica.

    wapa.pe

    PUEDES LEER: Magaly Medina critica a María Fe por lucirse otra vez con Josimar tras nueva infidelidad: “¡La migajera del año!”

    Janet Barboza, conductora del programa, presentó la evidencia diciendo: “Nos acaba de llegar un audio bomba de la prima, de Verónica González. Tenemos un audio donde ella nos confirma a América Hoy que sí está embarazada. Le preguntamos si está embarazada y ella ha respondido, le preguntamos si Josimar es el padre”. La joven además aseguró que desconocía que Josimar se había reconciliado con María Fe, ya que él la habría bloqueado de sus redes.

    Mensaje en redes tras la revelación

    Poco después de confirmar su embarazo, González publicó una historia en Instagram que muchos interpretaron como una indirecta hacia la actual pareja del salsero. “La única diferencia entre tú y yo es que yo puedo sola, no necesita que nadie me mantenga”, escribió junto a la imagen de la prueba de embarazo positiva.

    SOBRE EL AUTOR:
    “Prima” de Josimar revela que está embarazada del cantante en medio de reconciliación con María Fe Saldaña
    Brenda Quiroz

    Coordinadora de Sección Web en la revista digital Wapa.pe. Especialista en redacción digital y SEO con más de 8 años de experiencia. Bachiller en periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza con un diplomado en Marketing Digital por el instituto ISIL. Intereses: Periodista interesada en temas relacionados al espectáculo nacional e internacional, moda y deportes. Escribe desde: Lima Idiomas: Español e inglés

