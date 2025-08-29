Wapa.pe
ES OFICIAL | Esta es la importante noticia para todos los que esperan el retiro AFP 2025

Magaly Medina critica a María Fe por lucirse otra vez con Josimar tras nueva infidelidad: “¡La migajera del año!”

La periodista no dudó en lanzar duras críticas a María Fe Saldaña por mostrarse otra vez con Josimar, pese a las repetidas infidelidades del salsero.

    Magaly Medina no dudó en arremeter contra María Fe Saldaña tras reaparecer nuevamente al lado de Josimar en redes sociales. La conductora cuestionó la actitud de la joven, a quien llamó “la incondicional del año” por mantenerse a su lado pese a las constantes infidelidades del salsero. Según la periodista, María Fe solo demuestra que está dispuesta a aceptar migajas de amor con tal de seguir vinculada al cantante.

    Magaly Medina arremete contra María Fe tras perdonar infidelidad

    Magaly Medina arrancó su programa exponiendo los videos que Josimar publicó en Instagram, donde aparece feliz junto a María Fe Saldaña. Para la conductora resulta incomprensible que la joven haya retomado su relación con el salsero. La ‘urraca’ recalcó que ella representa la verdadera “incondicional” del cantante, pese a que él siempre termina envuelto en polémicas.

    Esta vez, la incondicional del año, indudablemente, se la lleva limpia, sin competidoras. Porque yo creo que más incondicional que ella, no hay. Migajera del año”, resaltó la periodista contra María Fe.

    Luego de ver estas publicaciones en redes sociales, la conductora agregó: “Ya no nos asombra ver a María Fe con Josimar, juntos como si nada hubiera pasado. Feliz de la vida, después que ella viera las imágenes, que sacáramos extractos de conversaciones que verificara que realmente Josimar le puso los cachos”, señaló la ‘urraca’.

    En ese mismo sentido, Medina le sugirió a María Fe que no vuelva a perdonar tan rápido al salsero. “Esta vez hubo pruebas, ¿qué ya más quería?, esta vez por lo menos oféndete 3 días, por lo menos oféndete un mes. Mándalo a dormir a un hotel, bótalo a la calle, sácale sus cosas, que por lo menos sienta tu indignación. No entiendo a las incondicionales y jamás las entenderé“, concluyó tajantemente.

    Josimar es captado tomado de la mano con otra mujer que no es María Fe Saldaña

    Josimar vuelve a estar bajo la lupa luego de que se filtraran unas comprometedoras imágenes donde aparece paseando de la mano con una mujer que no sería María Fe Saldaña. Las fotos fueron difundidas por el portal Instarándula y rápidamente causaron revuelo en redes sociales.

    El salsero se encuentra actualmente en España cumpliendo compromisos musicales con su agrupación Josimar y su Yambú. No obstante, este reciente ampay ha generado controversia entre sus seguidores, quienes comenzaron a especular sobre una posible infidelidad hacia la madre de su hija menor.

    En las fotografías, se le ve caminando con una mujer cuya identidad aún no ha sido revelada, en lo que parece ser una escena de mucha cercanía. El contenido fue compartido por un usuario al periodista Samuel Suárez, quien no dudó en hacerlo público a través de su cuenta de espectáculos.

    Horas después de revelarse la foto del salsero caminando con otra mujer tomados de la mano, María Fe Saldaña compartió un contundente mensaje en sus redes sociales: "Lo bueno del juego es que cada quién tiene su turno", se lee, y añadió: "¿Sabían?", dejando entrever su reacción al 'ampay' del cantante.

    SOBRE EL AUTOR:
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

    ;