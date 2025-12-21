Wapa.pe
    Michelle Soifer conmovió a sus seguidores con un gesto solidario en plena Navidad. La cantante decidió salir a las calles de Lima para entregar canastas navideñas a personas en situación de vulnerabilidad, mostrando su lado más humano y cercano.

    El emotivo momento fue compartido en su cuenta oficial de Instagram, donde los seguidores pudieron ver de cerca la alegría y sorpresa de quienes recibieron los regalos, así como la emoción que Michelle transmitió durante su acción.

    Michelle Soifer intenta sorprender con regalos navideños, pero vendedora ambulante la rechaza

    En las imágenes se aprecia a Michelle Soifer junto a un equipo de colaboradores, recorriendo diferentes zonas de la ciudad y entregando personalmente canastas navideñas a quienes más lo necesitaban. Con cercanía y generosidad, la cantante conversó con varias personas, ofreciendo no solo apoyo material, sino también palabras de aliento y esperanza.

    Sin embargo, durante su recorrido ocurrió un momento que llamó la atención de los usuarios. Soifer se acercó con amabilidad a una mujer que trabajaba en la calle para regalarle una canasta; aunque visiblemente agradecida, la comerciante decidió rechazarla: "Gracias, pero no". La reacción de Michelle fue de sorpresa, ya que no esperaba que le negaran el obsequio.

    Reacción de usuarios

    El video pronto generó diversas reacciones en redes sociales, donde los seguidores elogiaron tanto la iniciativa solidaria de la cantante como la nobleza de la vendedora. Muchos destacaron que pequeños actos de generosidad pueden marcar la diferencia y devolver la fe en la humanidad, con comentarios como: "Qué hermoso", "Qué linda Michi" y "Qué hermosa sorpresa, tienes un gran corazón".

    Durante esta temporada, varios artistas optan por realizar acciones benéficas. Algunos, como Soifer, salen a las calles para entregar víveres a quienes lo necesitan, mientras que otros organizan chocolatadas para niños de distintos Asentamientos Humanos en Lima.

