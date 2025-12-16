Wapa.pe
Alejandra Baigorria sorprende al revelar todas las compras para las canastas navideñas que entregará a sus trabajadores. Conoce aquí todos los detalles.

    ¡Gran canasta! Alejandra Baigorria volvió a acaparar la atención de sus seguidores, esta vez no por su vida amorosa con Said Palao, sino por su generosidad con sus empleados. La empresaria peruana dejó en shock a muchos al mostrar cada detalle de las compras que realizó para las canastas navideñas que entregará a todos los trabajadores de sus empresas, demostrando su lado más solidario y cercano.

    Alejandra Baigorria gasta miles de soles en canastas para sus trabajadores.

    A través de su cuenta oficial de Instagram, Alejandra Baigorria publicó un video en el que se le ve en un conocido supermercado, frente a la caja, con docenas de productos que formarán parte de las canastas que regalará a sus empleados. Incluso, se viralizó en TikTok que la 'excombatiente' habría gastado más de 22 mil soles.

    "Hoy día comenzamos el día yendo a Makro a comprar todas las cosas de mis canastas, hicimos 120 canastas, todavía no las hago, pero mañana es mi primer desayuno de AB que son 90 trabajadores y luego tenemos el de D ART salón, donde somos 40", contó la 'Gringa de Gamarra'.

    "Me toca duro, pero a mí me encanta armar las canastas, me encanta ver cada detalle. Hicimos un live durante todas las compras que fueron como 3 horas tuvimos 12 mil conectados, fascinados. Tuvimos que cargar, empujar, fueron como cuatro camioncitos para llevar todo y ahora nos toca armar las canastas", añadió.

    Alejandra Baigorria gana premio internacional y Said Palao la sorprende

    Alejandra Baigorria vive uno de los hitos más destacados de su trayectoria empresarial tras recibir un reconocimiento internacional en Estados Unidos, un logro que ya ha compartido públicamente. La empresaria comunicó su retiro de Esto es Guerra, explicando que había alcanzado una de sus metas más importantes: obtener la categoría “Team Élite”, el nivel más alto dentro de su empresa, convirtiéndose en la única peruana en lograrlo. Este reconocimiento marca un antes y un después en su carrera y refleja años de esfuerzo y dedicación.

    Para celebrar este importante logro, su esposo Said Palao quiso expresarle su admiración de manera especial. Aunque admitió no ser muy detallista, preparó una sorpresa simbólica: un ramo de siete tulipanes, representando los siete años de trabajo que le permitieron alcanzar el prestigioso rango de “Team Élite”.

    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

