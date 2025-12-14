Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Magaly se rectifica tras amenaza de Melissa Paredes, pero lanza dardo: “La denunció por extorsión y chantaje”

De TikTok a Papá Noel: Valentino Palacios anuncia donación masiva de juguetes por Navidad

Valentino Palacio, conocido tiktoker, ha enternecido a sus seguidores al revelar que regalará juguetes a niños de precarios recursos para esta Navidad.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    De TikTok a Papá Noel: Valentino Palacios anuncia donación masiva de juguetes por Navidad
    Valentino demostró su gran corazón. | Composición Wapa
    De TikTok a Papá Noel: Valentino Palacios anuncia donación masiva de juguetes por Navidad

    El creador de contenido, Valentino Palacios volvió a tocar fibras sensibles en redes sociales al anunciar una acción solidaria que marcará su Navidad. A través de un video difundido en TikTok e Instagram, el influencer mostró cómo viene organizando la compra de juguetes que serán entregados a niños en situación vulnerable, apostando por compartir alegría más allá del contenido viral.

    wapa.pe

    LEE MÁS: Pamela Franco se 'delata' y confiesa que quiere que Cueva que le regale una casa, pero se arrepiente: "Yo también trabajo"

    En las imágenes, Valentino documenta cada paso del proceso y explica la motivación detrás de este gesto, dejando en claro que se trata de una promesa personal que quería cumplir desde hace tiempo. "Siempre quise darle alegría a los niños que más necesitan en esta Navidad", expresó en el clip que rápidamente superó el millón de reproducciones y generó una ola de mensajes positivos por parte de sus seguidores.

    Valentino Palacios anuncia entrega de juguetes a niños por Navidad

    Lejos de guardarse el reconocimiento, el tiktoker agradeció públicamente la oportunidad de poder ayudar. "Gracias a Dios que me dio la oportunidad de hacerlo posible", escribió en la publicación que acompañó el video. Además, reveló que no solo entregará juguetes, sino también dulces y pequeños obsequios, con el objetivo de hacer aún más especial la experiencia para los menores.

    Otro detalle que fue muy comentado es que Valentino decidió involucrar a su comunidad digital en la iniciativa. El influencer pidió a sus seguidores que le sugieran distritos y zonas donde la ayuda sea más necesaria, reforzando así el sentido colectivo de la campaña y convirtiendo la acción en un esfuerzo compartido.

    ¿Quién es Valentino Palacios?

    Valentino Palacios, es uno de los tiktokers peruanos más influyentes del momento. Con más de 5 millones de seguidores, ha logrado conectar con el público gracias a un estilo cercano, espontáneo y auténtico. Sus primeros videos los grabó junto a su hermano Yomar Palacios, también creador de contenido, y con el tiempo consolidó una comunidad propia que hoy lo respalda masivamente.

    wapa.pe

    NO TE PIERDAS: Lesly Águila revela DURA BATALLA con enfermedad y expone CONTUNDENTE decisión que tomó en Corazón Serrano

    Actualmente, Valentino forma parte del reality ‘Esto es guerra’, lo que ha ampliado aún más su exposición mediática. Sin embargo, acciones como esta demuestran que su impacto va más allá del entretenimiento, posicionándolo como una figura que utiliza su alcance para generar cambios positivos en fechas clave como la Navidad.

    SOBRE EL AUTOR:
    De TikTok a Papá Noel: Valentino Palacios anuncia donación masiva de juguetes por Navidad
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    Lo último en Wapa

    Natalia Salas enciende las alarmas ante malas noticias sobre su salud en medio de su tratamiento

    Hijo de Maju Mantilla enternece en redes con mensaje a su papá y deja atrás la polémica: “Te quiero mucho, viejito…”

    Andrea Llosa se conmueve al hablar del difícil momento con sus hijos: "Qué profundo dolor"

    Natalie Vértiz reaparece con emotivo mensaje después que Yaco Eskenazi confiese que tiene “nueva mujer”

    Captan a María Pia Copello en una clínica tras fuerte acusación

    Lo más vistos en Farándula

    Christian Cueva pierde los papeles con reportera de lanza ofensivo comentario: “Dos años me tienen jo....do”

    Así reaccionó Doña Charo al escuchar las revelaciones de Darinka Ramírez contra Jefferson Farfán

    Sebastián Lizarzaburu rompe en llanto al confesar que se va del Perú sin su hija con Andrea San Martín

    Juliana Oxenford sorprende exponiendo APASIONADO BESO con desconocido galán: "Primer beso"

    Magaly Medina ARREMETE contra Cueva tras tenso cruce con reporteros: “Grosero, patán y desubicado”

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

    PRECIO

    S/ 10.90
    Comprar

    Perulandia

    PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

    PRECIO

    S/ 49.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;