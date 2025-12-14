Wapa.pe
Pamela Franco se 'delata' y confiesa que quiere que Cueva que le regale una casa, pero se arrepiente: "Yo también trabajo"

    Pamela Franco sorprende con su deseo | Composición: Wapa Captura de pantalla - Instagram
    Pamela Franco sorprendió tras lanzar una revelación que no pasó desapercibida. Durante una entrevista televisiva en 'Habla Chino', la cantante habló con naturalidad sobre su relación con Christian Cueva y dejó escapar un comentario que rápidamente generó revuelo. Sin embargo, la artista se encargó de aclarar el contexto de sus palabras y desmentir lo dicho.

    La confesión de Pamela Franco que sorprendió

    Durante una reciente conversación televisiva con Aldo Miyashiro, Pamela Franco dejó a más de uno sorprendido al hablar sobre los regalos que podría recibir de Christian Cueva. La intérprete mencionó, de manera espontánea, que una casa sería su mayor ilusión, comentario que rápidamente generó reacciones.

    No obstante, casi de inmediato, la cantante se apresuró en aclarar que se trataba de un comentario hecho en tono de broma. Con ello, quiso dejar en claro que su estabilidad económica no depende de terceros, ya que su trabajo artístico le permite sostenerse por cuenta propia.

    “No, no, mentira, es broma. Uy mañana qué van a decir. Pero podríamos comprar ambos la casa, yo también trabajo”, respondió, disipando cualquier malentendido y dejando en evidencia que, más allá de la relación, valora su independencia y esfuerzo personal.

    Pamela Franco habla del momento actual que vive junto a Christian Cueva

    En declaraciones brindadas al programa ‘Amor y Fuego’, Pamela Franco se refirió a la evolución de su relación sentimental y destacó que ambos atraviesan una etapa de mayor entendimiento y proyección. La cantante señaló que, con el paso del tiempo, han logrado adaptarse como pareja y compartir planes que apuntan al futuro.

    “Nos estamos acoplando un montón y queremos construir cosas juntos, estamos pensando muchas cosas para el futuro y espero que de todo corazón se cumplan”, comentó.

    Sin embargo, la artista dejó en claro que no siente presión por dar pasos apresurados. Por ahora, prefiere concentrarse en el presente y tomar las decisiones con calma, considerando las experiencias previas que ambos han vivido.

    “Me hablan de casamiento, de hijos, los dos somos grandes y venimos de dos fracasos y creo que hay que pensar bien las cosas y más que él aún no cierra una etapa de su vida. Yo estoy viviendo el día a día”, explicó.

    Lorena Meneses

    Periodista especializada en espectáculos nacional e internacional. Licenciada en Periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello. Redactora en Wapa. Interesada en temas relacionados con farándula y celebridades.

