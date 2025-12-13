Natalia Málaga aborda rumores de romance con Eva Ayllón y su impacto en su familia. La entrenadora revela que su hija se sintió afectada por las especulaciones.

Fiel a su estilo frontal, Natalia Málaga volvió a pronunciarse sobre los rumores que la vincularon sentimentalmente con Eva Ayllón. La entrenadora explicó cómo estas especulaciones terminaron afectando directamente a su hija, generando incomodidad en su entorno familiar. Además, reveló que tuvo una conversación firme con su hija por la situación.

¿Cómo reaccionó la hija de Natalia Málaga ante los rumores de romance con Eva Ayllón?

Durante su participación en el podcast de Magaly Medina, Natalia Málaga se refirió al impacto que tuvieron los rumores sobre una supuesta relación con Eva Ayllón dentro de su círculo familiar. La exvoleibolista explicó que, aunque ella optó por no prestar atención a las especulaciones, su hija sí se vio afectada emocionalmente por los comentarios, lo que derivó en actitudes que no pasaron desapercibidas.

La entrenadora relató que la situación la llevó a sostener una conversación directa y sincera con su hija para aclarar el tema y poner límites. "Al principio empezó a tener muchas actitudes, un poquito medio que se molestaba. Entonces hablé con ella bien serio, y como amiga. Ella andaba como una especie de celos, inmadura. Tendría 17 años, 15. Pensaría tanta huev* que hablan. El tema yo creo que para nadie es agradable. Me imagino que por la inmadurez lo debe haber tomado mal", confesó sobre cómo vivió ese momento.

Asimismo, Natalia recordó las palabras exactas que le dijo a Naty Zevallos durante esa charla, con el objetivo de despejar cualquier duda y reforzar la importancia de cuidar los vínculos personales.

"Le hablé muy claro y le dije: 'Te lo estoy diciendo yo. Tú estás con enamorado. Tú lo quieres para casarte, tal vez en un futuro. Eva es mi amiga, no es mi enamorada, menos la quiero para casarme. Que te queden las cosas bien claras. Y nunca pierdas a tus amigas porque por una estupidez así, tus amigas se van de tu lado y al final te quedas sola'", relató sin filtros.

Natalia Málaga habla sobre relaciones entre personas del mismo sexo

En la conversación, Natalia Málaga también se refirió a su postura frente a las relaciones entre personas del mismo género y fue clara al señalar que no mantiene prejuicios al respecto. La exvoleibolista enfatizó que la orientación sexual no representa un impedimento en sus vínculos personales y sociales.