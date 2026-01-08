Verano 2026: Minsa publica la lista oficial de piscinas saludables del Cono Norte en Lima

Verano 2026: Minsa publica la lista oficial de piscinas saludables del Cono Norte en LimaÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
Con el comienzo de la temporada de verano 2026, el Ministerio de Salud y Digesa lanzaron una lista actualizada del estado sanitario de las piscinas de Lima Metropolitano y, de acuerdo a lo que revelaron en su página web oficial Verano Saludable, solo en el Cono Norte se registraron 71 piscinas aptas y saludables para que los ciudadanos puedan visitarlas, mientras que el resto no cumple con los requisitos más básicos para el uso recreativo.
El pasado 7 de enero, solo 71 piscinas del Cono Norte consiguieron la calificación de aptas y saludables para el verano 2026; toda la información la puedes hallar en la plataforma Verano Saludable. Esta lista se actualiza constantemente y se puede verificar al detalle sobre cada balneario con autorización sanitaria vigente.
Te contamos cuáles son las piscinas que pasaron la evaluación de Digesa por distrito
Ancón
- Piscina Yatch Club
Carabayllo
- Piscina El Edén de Trapiche
- Piscina Club Resort El Tumi
- Piscina I.E.P. La Católica de Carabayllo
- Piscina Recreo Campestre Los Frutales
- Piscina Villa Club V
- Piscina Villa Club I
- Piscina El Chaparral
Comas
- Piscina C.E.P. Liceo Santo Domingo
- Piscina Eventos Sol y Mar
- Piscina I.E.P. Mariscal Andrés Avelino Cáceres
- Piscina I.E.P. San Vicente / Asociación Educativa Damag
- Piscina Barremar Alimentos Rancho Grande
- Piscina Yaku Park
- Piscina Club Virgen de Chapi
- Piscina Las Palmeras
- Piscina I.E. Luis Braille
- Piscina Moss Kanter
- Piscina I.E.P Señor de los Milagros El Pinar
- Piscina La Hacienda
- Piscina El Cortijo
- Piscina El Remanso
- Piscina Kochawasi
- Piscina La Pradera del Inka
- Piscina I.E. Científico del Norte
- Piscina Los Parques de Comas - Club Residencial Los Nogales
Independencia
- Piscina Sol de América
- Piscina Sol Naciente
- Piscina Centro Recreativo Laguna Azul
- Piscina Life Sport Fitness
- Piscina Complejo Deportivo Sandro Baylon (Activa Club)
Los Olivos
- Piscina C.N. Nuestra Señora de Guadalupe
- Piscina Municipal Santa Rosa
- Piscina Parque Zonal Lloque Yupanqui
- Piscina San Martín
- Piscina I.E.P. Diocesano El Buen Pastor
- Piscina Centro de Esparcimiento Mercurio
- Piscina Centro Recreacional Apupal
- Piscina Palacio de la Juventud
- Piscina La Bombonera - Polideportivo Federico Geldres
Puente Piedra
- Piscina Esparcimiento Torito Perú
- Piscina Villa Cabo Linares
- Piscina Villa Chepita Royal
- Piscina Villa El Carmen
- Piscina Villa La Mansión
- Piscina Villa Mercedes
- Piscina Villa Paraíso
- Piscina Villa Punto Verde
- Piscina Sol del Norte
- Piscina Casa Rosada
- Piscina Restaurant Tres Ruedas
- Piscina Maria Emilia Cavera de Polo - Ex Péndulo
- Piscina Las Américas
- Piscina Encanto Shangrila
- Piscina Restaurant Turístico Sabor Campestre
- Piscina Centro de Esparcimiento Villa 24
- Piscina El Tigre
- Piscina Los Cisnes de Famesa
- Piscina Club Campestre Campo y Sol
San Martín de Porres
- Piscina I.EP. Vanguard School
- Piscina Centro Recreacional California
- Piscina Complejo Ecológico de San Martín de Porres
- Piscina Huerto Azul
- Piscina I.E.P. Pablo Picaso
- Piscina Santo Domingo El Predicador
- Piscina I.E.P. Frederick Taylor
- Piscina Colegio Santa Ana de Los Jardines
- Piscina Centro Recreacional Villa Carmencita
Santa Rosa
- Piscina Club de la Unión Sede de Playa Los Corales
- Piscina Inca College
¿Cómo se determina si una piscina es saludable?
La evaluación que realizan la Digesa y el Minsa considera cuatro criterios clave: el control microbiológico del agua, las condiciones del equipamiento y la infraestructura, el nivel de limpieza y el cumplimiento del orden documentario. Estas inspecciones se llevan a cabo de forma periódica y cualquier falta detectada puede provocar cambios en la clasificación que aparece en la plataforma Verano Saludable.
Por otro lado, el Seguro Social de Salud (EsSalud) alertó recientemente sobre el incremento de infecciones oculares en el país durante el verano, subrayando la necesidad de reforzar las medidas de prevención frente a la conjuntivitis. Según la entidad, este problema de salud se posiciona entre los más recurrentes de la temporada, afectando principalmente a niños y personas adultas mayores.
Entre los factores de riesgo más comunes figuran el contacto con agua de piscinas que no cumplen adecuados estándares de higiene, la exposición al agua del mar y tocarse los ojos con las manos sucias. Cáceres explicó que la conjuntivitis es una inflamación de la conjuntiva, una delgada membrana que cubre la parte blanca del ojo y actúa como una barrera de defensa ante agentes externos.