Verano 2026: Minsa publica la lista oficial de piscinas saludables del Cono Norte en Lima

De acuerdo a una evaluación realizada por Digesa , el Cono Norte de Lima tiene 71 piscinas en buenas condiciones para recibir a miles de visitantes.

Con el comienzo de la temporada de verano 2026, el Ministerio de Salud y Digesa lanzaron una lista actualizada del estado sanitario de las piscinas de Lima Metropolitano y, de acuerdo a lo que revelaron en su página web oficial Verano Saludable, solo en el Cono Norte se registraron 71 piscinas aptas y saludables para que los ciudadanos puedan visitarlas, mientras que el resto no cumple con los requisitos más básicos para el uso recreativo.

El pasado 7 de enero, solo 71 piscinas del Cono Norte consiguieron la calificación de aptas y saludables para el verano 2026; toda la información la puedes hallar en la plataforma Verano Saludable. Esta lista se actualiza constantemente y se puede verificar al detalle sobre cada balneario con autorización sanitaria vigente.

Te contamos cuáles son las piscinas que pasaron la evaluación de Digesa por distrito

Ancón

Piscina Yatch Club

Carabayllo

Piscina El Edén de Trapiche

Piscina Club Resort El Tumi

Piscina I.E.P. La Católica de Carabayllo

Piscina Recreo Campestre Los Frutales

Piscina Villa Club V

Piscina Villa Club I

Piscina El Chaparral

Comas

Piscina C.E.P. Liceo Santo Domingo

Piscina Eventos Sol y Mar

Piscina I.E.P. Mariscal Andrés Avelino Cáceres

Piscina I.E.P. San Vicente / Asociación Educativa Damag

Piscina Barremar Alimentos Rancho Grande

Piscina Yaku Park

Piscina Club Virgen de Chapi

Piscina Las Palmeras

Piscina I.E. Luis Braille

Piscina Moss Kanter

Piscina I.E.P Señor de los Milagros El Pinar

Piscina La Hacienda

Piscina El Cortijo

Piscina El Remanso

Piscina Kochawasi

Piscina La Pradera del Inka

Piscina I.E. Científico del Norte

Piscina Los Parques de Comas - Club Residencial Los Nogales

Independencia

Piscina Sol de América

Piscina Sol Naciente

Piscina Centro Recreativo Laguna Azul

Piscina Life Sport Fitness

Piscina Complejo Deportivo Sandro Baylon (Activa Club)

Los Olivos

Piscina C.N. Nuestra Señora de Guadalupe

Piscina Municipal Santa Rosa

Piscina Parque Zonal Lloque Yupanqui

Piscina San Martín

Piscina I.E.P. Diocesano El Buen Pastor

Piscina Centro de Esparcimiento Mercurio

Piscina Centro Recreacional Apupal

Piscina Palacio de la Juventud

Piscina La Bombonera - Polideportivo Federico Geldres

Puente Piedra

Piscina Esparcimiento Torito Perú

Piscina Villa Cabo Linares

Piscina Villa Chepita Royal

Piscina Villa El Carmen

Piscina Villa La Mansión

Piscina Villa Mercedes

Piscina Villa Paraíso

Piscina Villa Punto Verde

Piscina Sol del Norte

Piscina Casa Rosada

Piscina Restaurant Tres Ruedas

Piscina Maria Emilia Cavera de Polo - Ex Péndulo

Piscina Las Américas

Piscina Encanto Shangrila

Piscina Restaurant Turístico Sabor Campestre

Piscina Centro de Esparcimiento Villa 24

Piscina El Tigre

Piscina Los Cisnes de Famesa

Piscina Club Campestre Campo y Sol

San Martín de Porres

Piscina I.EP. Vanguard School

Piscina Centro Recreacional California

Piscina Complejo Ecológico de San Martín de Porres

Piscina Huerto Azul

Piscina I.E.P. Pablo Picaso

Piscina Santo Domingo El Predicador

Piscina I.E.P. Frederick Taylor

Piscina Colegio Santa Ana de Los Jardines

Piscina Centro Recreacional Villa Carmencita

Santa Rosa

Piscina Club de la Unión Sede de Playa Los Corales

Piscina Inca College

¿Cómo se determina si una piscina es saludable?

La evaluación que realizan la Digesa y el Minsa considera cuatro criterios clave: el control microbiológico del agua, las condiciones del equipamiento y la infraestructura, el nivel de limpieza y el cumplimiento del orden documentario. Estas inspecciones se llevan a cabo de forma periódica y cualquier falta detectada puede provocar cambios en la clasificación que aparece en la plataforma Verano Saludable.

Por otro lado, el Seguro Social de Salud (EsSalud) alertó recientemente sobre el incremento de infecciones oculares en el país durante el verano, subrayando la necesidad de reforzar las medidas de prevención frente a la conjuntivitis. Según la entidad, este problema de salud se posiciona entre los más recurrentes de la temporada, afectando principalmente a niños y personas adultas mayores.