Talleres de Verano 2026 gratis para niños y jóvenes: fechas, distrito y pasos de inscripción

Municipalidad de Lince abre inscripciones para los Talleres de Verano 2026 con deportes, arte y cultura gratuitos para niños y jóvenes.

Con el inicio del receso escolar, la Municipalidad de Lince puso en marcha su propuesta de Talleres de Verano 2026, una alternativa gratuita pensada para que niños y adolescentes aprovechen sus vacaciones en actividades formativas, recreativas y seguras. La iniciativa apunta a ofrecer espacios de aprendizaje dinámicos que combinen deporte, arte y cultura, con el acompañamiento de profesionales capacitados y en ambientes adecuados para el desarrollo integral de los menores.

La convocatoria está dirigida a familias que buscan opciones accesibles para canalizar la energía de los más pequeños durante el verano, fomentando hábitos saludables, disciplina y nuevas habilidades, lejos del sedentarismo y del uso excesivo de pantallas.

Amplia oferta deportiva para niños y jóvenes

Dentro del programa municipal se ha dispuesto una variada cartelera de talleres deportivos que incluye disciplinas como fútbol 6 (femenino y masculino), vóley, básquet, balonmano, ajedrez, artes marciales mixtas, boxeo, capoeira, esgrima, karate, paleta frontón, patinaje, taekwondo, tenis de mesa y tiro con arco. Cada actividad está orientada a fortalecer la coordinación, el trabajo en equipo y la constancia, valores clave durante la etapa formativa.

Estas disciplinas no solo promueven la actividad física, sino que también contribuyen a mejorar la autoestima y la convivencia entre pares, convirtiendo el verano en una experiencia enriquecedora.

Arte, danza y música como herramientas de expresión

La propuesta cultural no se queda atrás. Los talleres artísticos incluyen ballet, danzas afroperuanas, marinera para niños, baile moderno, zumba, full body, canto, guitarra, cajón peruano, además de dibujo y pintura. Estas opciones buscan estimular la creatividad, la expresión corporal y el talento artístico desde edades tempranas.

A través del arte, los participantes pueden explorar nuevas formas de comunicación emocional y descubrir intereses que podrían acompañarlos a lo largo de su crecimiento.

Fechas clave y proceso de inscripción

Las inscripciones se realizarán de manera presencial el miércoles 7 de enero, entre las 8:00 a. m. y 8:00 p. m., en el Complejo Deportivo Mariscal Ramón Castilla, ubicado en el parque del mismo nombre, en el distrito de Lince. Cada menor podrá matricularse en un máximo de dos talleres. En el caso de participantes que no residan en el distrito, se aplicará un pago adicional.

Las clases iniciarán el lunes 12 de enero, marcando el arranque oficial de una temporada de verano enfocada en el desarrollo físico, emocional y social de la niñez y juventud lincesa.

Talleres y bienestar emocional en vacaciones

El impacto positivo de estas actividades va más allá del entretenimiento. El psiquiatra Horacio Vargas Murga, exdirector adjunto del Instituto Nacional de Salud Mental del Minsa, ha señalado que organizar el tiempo libre de los niños fortalece su autoestima y sentido de responsabilidad. “Cuando un niño o niña tiene su tiempo libre organizado, aprende a ordenarse y se vuelve más responsable. Es fundamental que los padres observen, jueguen y participen con ellos para entender cómo se sienten y cuáles son los temas importantes en su vida”, afirmó en una entrevista previa.