Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Fonavi 2026: Herederos de esta lista ya pueden iniciar el trámite y estos son los documentos requeridos

Magaly Medina PREOCUPA con estado de salud tras someterse a delicada cirugía en el rostro: "Mucho dolor"

Magaly Medina, la popular conductora peruana, se encuentra en recuperación tras una cirugía estética en Argentina, enfrentando intensos dolores postoperatorios.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Magaly Medina PREOCUPA con estado de salud tras someterse a delicada cirugía en el rostro: "Mucho dolor"
    ¿Cómo se encuentra Magaly Medina tras someterse a cirugía facial? | Composición: Wapa / Captura de pantalla Instagram
    Magaly Medina PREOCUPA con estado de salud tras someterse a delicada cirugía en el rostro: "Mucho dolor"

    Luego de someterse a una delicada cirugía estética en el rostro, se dio a conocer el estado de salud de la conductora Magaly Medina, quien decidió operarse en Argentina. La doctora Joana Bernedo, amiga cercana de la popular ‘Urraca’, se pronunció en redes sociales y reveló que Medina pasó por una noche difícil con mucho dolor.

    wapa.pe

    NO TE PIERDAS: Magaly Medina recibe OSCURA predicción: Médiums advierten posible REGRESO a la CÁRCEL

    ¿Cuál es el estado de salud de Magaly Medina tras su intervención quirúrgica?

    Magaly Medina se encuentra atravesando los días posteriores a una cirugía estética realizada en Argentina, proceso que ha generado preocupación entre sus seguidores. Fue su amiga cercana, la doctora Joana Bernedo, quien decidió compartir detalles sobre cómo ha evolucionado la conductora durante las primeras horas luego de la intervención.

    A través de sus redes sociales, Bernedo contó que la presentadora pasó una noche complicada debido a intensos dolores, propios del procedimiento al que fue sometida. “Buenos días. Ya me estoy yendo a recoger a Magaly. Anoche fue una noche un poco difícil, tuvo mucho dolor, pero ya con los analgésicos se fue calmando y ya la dejé dormida”, relató en una de sus historias de Instagram, tranquilizando parcialmente a los seguidores.

    La recuperación de Magaly Medina continúa bajo estricta supervisión médica. De acuerdo con su amiga, la conductora se encuentra en el tercer día de postoperatorio y ha iniciado un tratamiento complementario para favorecer su evolución. “Hoy vamos a buscarla y vamos a ver cómo amaneció. Estamos en el día 3 de postcirugía, hoy comenzará cámara hiperbárica", explicó Joana, sin precisar aún cuánto tiempo permanecerá en Argentina.

    wapa.pe

    TE INTERESA: Tula Rodríguez rompe el silencio tras rumores de romance con Fernando Niño: "Es un hermoso, un chico bueno"

    ¿Por qué Magaly Medina decidió operarse fuera del Perú?

    La propia Magaly Medina se encargó de aclarar los motivos que la llevaron a someterse a este procedimiento en el extranjero. Mediante un video publicado en su cuenta de Instagram, la figura televisiva aseguró que la decisión fue resultado de una exhaustiva investigación y no de un impulso.

    Según explicó, evaluó distintas opciones antes de elegir al especialista que la atendió en Argentina. “Porque los resultados que vi allá no me gustaron, así que por eso buscamos a un médico fuera del país”, señaló, dejando en claro que priorizó la calidad y los resultados tras un proceso largo y cuidadoso de selección médica.

    SOBRE EL AUTOR:
    Magaly Medina PREOCUPA con estado de salud tras someterse a delicada cirugía en el rostro: "Mucho dolor"
    Lorena Meneses

    Periodista especializada en espectáculos nacional e internacional. Licenciada en Periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello. Redactora en Wapa. Interesada en temas relacionados con farándula y celebridades.

    Lo último en Wapa

    La impactante transformación de Kina Malpartida: De ser campeona mundial y chica reality a desaparecer de la TV

    La radical transformación de vida de Malú Costa: De ser protagonista de ampays y ser detenida por años a desaparecer para siempre

    ¿Cuál fue la denuncia contra Santiago Suárez que lo llevó a perderlo todo y vender marcianos?

    Expareja de Jairo concha se defiende de las críticas tras acusarlo de ser papá ausente: "No saben lo que hablan"

    Rodrigo Cuba se justifica tras trasquilar el cabello a su hija: "Melissa le compra, le pinta, hace lo que quiera"

    Lo más vistos en Farándula

    Tula Rodríguez rompe el silencio tras rumores de romance con Fernando Niño: "Es un hermoso, un chico bueno"

    Edison Flores revela que la separación con Ana Siucho le ‘quitó su tranquilidad’

    Captan terrible gesto de Fátima Bosh, Miss Mexico, con Karla Bacigalupo en Miss Universo 2025: ¿Envidia?

    Andrea Montenegro se defiende de los que critican su apariencia: "Me siento divina a los 46 años"

    Laura Huarcayo y la costosa carrera que le hubiera gustado estudiar en Lima

    Ofertas

    Perulandia

    PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

    PRECIO

    S/ 59.90
    Comprar

    VACILANDIA PARK

    VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

    PRECIO

    S/ 44.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

    PRECIO

    S/ 10.90
    Comprar

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;