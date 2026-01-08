Luego de someterse a una delicada cirugía estética en el rostro, se dio a conocer el estado de salud de la conductora Magaly Medina, quien decidió operarse en Argentina. La doctora Joana Bernedo, amiga cercana de la popular ‘Urraca’, se pronunció en redes sociales y reveló que Medina pasó por una noche difícil con mucho dolor.

¿Cuál es el estado de salud de Magaly Medina tras su intervención quirúrgica?

Magaly Medina se encuentra atravesando los días posteriores a una cirugía estética realizada en Argentina, proceso que ha generado preocupación entre sus seguidores. Fue su amiga cercana, la doctora Joana Bernedo, quien decidió compartir detalles sobre cómo ha evolucionado la conductora durante las primeras horas luego de la intervención.

A través de sus redes sociales, Bernedo contó que la presentadora pasó una noche complicada debido a intensos dolores, propios del procedimiento al que fue sometida. “Buenos días. Ya me estoy yendo a recoger a Magaly. Anoche fue una noche un poco difícil, tuvo mucho dolor, pero ya con los analgésicos se fue calmando y ya la dejé dormida”, relató en una de sus historias de Instagram, tranquilizando parcialmente a los seguidores.

La recuperación de Magaly Medina continúa bajo estricta supervisión médica. De acuerdo con su amiga, la conductora se encuentra en el tercer día de postoperatorio y ha iniciado un tratamiento complementario para favorecer su evolución. “Hoy vamos a buscarla y vamos a ver cómo amaneció. Estamos en el día 3 de postcirugía, hoy comenzará cámara hiperbárica", explicó Joana, sin precisar aún cuánto tiempo permanecerá en Argentina.

¿Por qué Magaly Medina decidió operarse fuera del Perú?

La propia Magaly Medina se encargó de aclarar los motivos que la llevaron a someterse a este procedimiento en el extranjero. Mediante un video publicado en su cuenta de Instagram, la figura televisiva aseguró que la decisión fue resultado de una exhaustiva investigación y no de un impulso.