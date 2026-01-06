La conductora de Magaly TV La Firme explicó que, tras una exhaustiva búsqueda médica, optó por realizarse un deep plane facelift en Argentina.

Magaly Medina revela la razón por la que prefirió operarse en Argentina y no en Perú. | Composición Wapa

Magaly Medina volvió a captar la atención pública tras revelar que decidió someterse a una operación estética en Argentina, descartando realizarla en el Perú. La conductora de Magaly TV La Firme, actualmente alejada temporalmente de la pantalla por el receso habitual de su programa, recurrió a sus redes sociales para explicar con total franqueza las razones detrás de esta decisión personal, la cual generó diversas reacciones entre sus seguidores y el público en general.

Magaly Medina revela la razón por la que prefirió no operarse en Perú

Durante sus días de descanso junto a su equipo, Magaly Medina llamó la atención de sus seguidores al aparecer en un video difundido en su cuenta oficial de Instagram. En el clip, confirmó que se sometió a una intervención estética y respondió de forma directa a una de las consultas más repetidas por sus fans: ¿por qué eligió operarse en Argentina y no en el Perú?

“Porque los resultados que vi allá no me gustaron, así que por eso buscamos a un médico fuera del país”, señaló la popular ‘Urraca’, dejando claro que su decisión no respondió a un cuestionamiento general a la medicina peruana, sino a una evaluación personal de los resultados que observó en ciertos procedimientos estéticos realizados localmente. Sus declaraciones evidenciaron el nivel de exigencia con el que asumió este proceso.

“El doctor fue elegido por nosotras después de una exhaustiva búsqueda. Solo opera tres veces por semana y está especializado en deep plane facelift”, explicó Magaly Medina, ofreciendo detalles técnicos sobre la cirugía a la que se sometió.

La conductora profundizó en las particularidades de este procedimiento, indicando que el deep plane facelift permite reposicionar la grasa y los músculos profundos del rostro, logrando un rejuvenecimiento más natural y sin el efecto artificial que, según comentó, era común en cirugías de décadas anteriores. “Es una operación en la que la cara no parece estirada como en las antiguas cirugías”, precisó.

Días antes de la intervención, Magaly Medina ya había adelantado a su audiencia que compartiría información sobre el procedimiento. A través de Instagram, escribió: