Federico Salazar revela sorprendentes detalles sobre su matrimonio con Katia Condos, generando reacciones positivas en redes.

    Federico Salazar hace confesión de su relación con Katia Condos | Composición: Wapa Captura de pantalla - TikTok
    Federico Salazar sorprendió al revelar detalles desconocidos de su matrimonio con Katia Condos. Las palabras del periodista se hicieron virales, luego de contar la realidad de su vida sentimental con la actriz, declaraciones que sorprendieron a la misma Katia, quien no dudó en compartir parte de lo que dijo el ancla de noticias de América Televisión.

    Federico Salazar se sincera sobre su relación con Katia Condos y hace confesión

    En una entrevista con Daniela Cillóniz, el comunicador Federico Salazar fue consultado sobre su relación con la actriz Katia Condos. El compañero de Verónica Linares no dudó en responder con total sinceridad quién es el que toma las decisiones en el hogar, dejando en claro quien toma las riendas.

    Condos fue quien difundió el video con una frase que causó reacciones en sus seguidores: “Tutorial de cómo responder cuando te preguntan, ¿quién manda en casa?”, se puede leer y añadió su reacción inicial: “No saben cómo me he reído viendo esta entrevista de Federico Salazar. ¿Qué responderían ustedes?”, agregó.

    Y es que Federico no tuvo problemas en admitir que es un “pisado” y que lo disfruta, reconociendo que se consideraba “saco largo”: “Larguísimo, saco y todo …pisado a mucha honra y mientras más me pisan más contento me pongo porque es bien rico”, dijo entre risas y agregó: “A veces le pregunto ‘Amor cuando me toca la pisada’”.

    Las reacciones no se hicieron esperar y muchos aplaudieron la actitud de Federico: “Si supieran que el hombre que siente la seguridad de expresarse así, es porque sabe que en su casa es el Rey”, “Qué bueno, es un crack para responder, un excelente periodista”, “La fórmula perfecta para vivir feliz, respuesta correcta”, se puede leer en los mensajes de la cuenta de Instagram de Katia Condos.

    La historia de amor de Federico Salazar y Katia Condos

    Federico Salazar y Katia Condos se han convertido en una de las parejas más sólidas y queridas de la farándula peruana. Su relación, marcada por la discreción y la estabilidad, ha logrado mantenerse al margen de polémicas, algo poco común en el mundo del espectáculo.

    La pareja dio el siguiente paso en su historia sentimental cuando decidió unir sus vidas en matrimonio en octubre de 2008, tras varios años de convivencia y crecimiento conjunto. Desde entonces, han construido un hogar enfocado en la familia y el equilibrio entre su vida personal y profesional.

    A lo largo de los años, su unión se fortaleció con la llegada de sus tres hijos: Vasco, Siena y Tilsa, quienes se han convertido en el eje central de su día a día. Con más de dos décadas compartidas, Federico y Katia continúan vigentes en la televisión peruana, destacando no solo por sus trayectorias individuales, sino también por el vínculo que los mantiene como una de las parejas más estables del medio.

