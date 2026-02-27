Un incidente en Latina ha sacudido la temporada de 'Yo Soy' , donde un conflicto entre participantes llevó a su separación definitiva por parte de la producción.

Imitadores en 'Yo Soy' fueron expulsados del programa | Composición: Wapa Captura de pantalla Latina

Un episodio ocurrido al interior de las instalaciones de Latina habría generado un fuerte remezón en la actual temporada de ‘Yo Soy’. De acuerdo con versiones difundidas en redes sociales, un conflicto entre dos participantes escaló a tal punto que la producción decidió apartarlos del programa.

Conflicto entre imitadores de ‘Yo Soy’

El hecho no fue emitido al aire, pero rápidamente comenzó a comentarse que los imitadores del dúo urbano Jowell y Randy habrían sido retirados de manera repentina, lo que encendió las especulaciones entre seguidores del espacio.

Según relató el imitador de Randy, la tensión con su compañero, quien interpretaba a Jowell, se habría ido acumulando debido a constantes reclamos por presuntos errores en las presentaciones. La situación, que habría empezado como diferencias artísticas, terminó convirtiéndose en un problema personal.

Siempre de acuerdo con esta versión, el momento más crítico se produjo dentro del canal, cuando el imitador de Jowell habría intentado agredir físicamente a su compañero, lo que obligó a la producción a intervenir.

Frente a la gravedad del incidente, el equipo del programa habría optado por separar a ambos concursantes de forma definitiva. Hasta el momento, el canal no ha difundido un pronunciamiento oficial sobre lo sucedido.

No obstante, el imitador de Randy utilizó su cuenta de TikTok para confirmar la medida adoptada por la producción: "Sí, ya el programa nos sacó el día de hoy. Mil disculpas a todos".

¿Cómo fue la última presentación de Jowell y Randy de ‘Yo Soy’?

La gala alcanzó uno de sus puntos más intensos cuando los imitadores de Jowell y Randy aparecieron en escena con una puesta en escena explosiva. Coreografías marcadas, desplazamientos constantes y una conexión directa con el público marcaron una presentación que desató aplausos inmediatos.

Sin embargo, más allá del entusiasmo del estudio, el jurado analizó con lupa cada detalle del desempeño vocal y escénico del dúo. Cachín admitió que su percepción inicial sobre la afinación de uno de los participantes cambió con el tiempo: “Pensé que era un golpe de suerte, pero ya noté que realmente le agarró el truco”.

Por su parte, Jely Reátegui resaltó la evolución mostrada en el escenario: “Randy está muy empoderado, ha tenido una gran evolución y ahora agarraron cancha”, aunque advirtió que necesitan entrenamiento físico porque se cansan mucho.