Una joven denuncia que ‘Yo soy’ rechazó su casting por imitar a una artista “no conocida”. ¿Quién es Ado, la cantante japonesa que causó polémica?

Una joven aspirante a ‘Yo soy’ denunció en redes sociales que no pudo participar en el casting del programa de Latina porque la artista que deseaba imitar “no era comercial”. La adolescente relató que el pasado miércoles 5 de noviembre, luego de hacer una larga cola, la producción revisó su ficha y al ver el nombre de la cantante japonesa Ado, le dijeron: “Lo siento, no podemos aceptar tu casting porque tu artista no es comercial”

El testimonio rápidamente se volvió viral, generando un debate sobre la inclusión y diversidad musical dentro del popular formato televisivo.

Joven solo quería demostrar su talento

La joven, cuya identidad se mantiene en reserva, contó que llegó al canal con toda la ilusión de presentarse ante Jely Reátegui, Carlos Alcántara y Ricardo Morán, jurados de ‘Yo soy’, pero nunca logró cantar una sola nota.

“Me quedé sola, aunque ustedes no lo crean, de amigos y familia. Pero han llegado personas a mi vida que me entienden mucho más”, expresó con tristeza en un video de TikTok.

En su testimonio, explicó que incluso pidió permiso para avanzar en la fila y no perder la oportunidad, pero su solicitud fue ignorada por los encargados del casting. “Habría aceptado un no del jurado si al menos me dejaban cantar”, lamentó, denunciando la falta de empatía hacia los aspirantes que sueñan con una oportunidad en la televisión.

¿Quién es Ado, la artista que la producción no consideró “comercial”?

La joven quería interpretar a Ado, una cantante japonesa de solo 17 años, famosa por su poderoso registro vocal y su estética inspirada en el anime. Su sencillo ‘Usseewa’ alcanzó el puesto número 1 en el Billboard Japan Hot 100 y su videoclip superó los 100 millones de vistas en YouTube en solo 148 días, un récord para una solista tan joven.