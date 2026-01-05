Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
ALARMA MUNDIAL: la ciudad más poblada del mundo se HUNDE y pone en PELIGRO a 42 millones de habitantes

Melissa Paredes revela la razón por la que Rodrigo Cuba habría trsaquilado el cabello de su hija

Después que Melissa Paredes revelara que le cortaron el cabello a su hija, sale a la luz el posible motivo por el cual sucedió. 

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Melissa Paredes revela la razón por la que Rodrigo Cuba habría trsaquilado el cabello de su hija
    Melissa Paredes REVELA la razón por la que Rodrigo Cuba habría TRASQUILADO el cabello de su hija | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión / Instagram
    Melissa Paredes revela la razón por la que Rodrigo Cuba habría trsaquilado el cabello de su hija

    Rodrigo Cuba se encuentra nuevamente en el centro de la polémica luego de regresar de un viaje a Estados Unidos junto a su hija, fruto de su relación con Melissa Paredes, Ale Venturo y las otras dos menores. La controversia estalló cuando se supo que el futbolista decidió cortar el cabello de la niña al no saber cómo desenredarlo, dejándolo visiblemente irregular, situación que generó la molestia de la actriz por no haber sido consultada previamente. ¿Qué ocurrió realmente para que el ‘Gato’ tomara esa decisión?

    Melissa Paredes revela por qué Rodrigo Cuba terminó cortándole el cabello a su hija

    El reencuentro entre Melissa Paredes y su hija no fue del todo feliz, luego de que la menor regresara del viaje con el cabello notablemente más corto y trasquilado. Según se conoció, durante la estadía en Estados Unidos no acudieron a un estilista para arreglarle el cabello, lo que terminó complicando su cuidado.

    La propia niña le explicó a su madre que su cabello se había enredado demasiado y que incluso se le formaron nudos difíciles de deshacer. Ante esta situación, Rodrigo Cuba habría optado por una solución extrema: cortárselo él mismo, algo que sorprendió a Paredes, ya que aseguró que cuando ella la peina nunca se llega a ese nivel de descuido.

    wapa.pe

    PUEDES LEER: Atacan a Rodrigo Cuba y Ale Venturo por haber trasquilado el cabello de la hija de Melissa Paredes

    Tras lo ocurrido, la modelo se mantuvo muy activa en redes sociales y reaccionó a diversos comentarios de sus seguidores, quienes cuestionaron el manejo del cuidado personal de la menor durante el viaje y lamentaron lo sucedido con su larga cabellera.

    wapa.pe

    Uno de los mensajes apuntó a que la niña habría pasado varios días sin que le peinaran adecuadamente el cabello, lo que explicaría la formación de nudos y la decisión apresurada de cortarlo. “No puedes cortarle el pelo solo porque se le hizo motas, ¿cuántos días no le habrán pasado el peine?”, escribió una usuaria, comentario que recibió la reacción positiva de Melissa Paredes.

    Asimismo, la actriz coincidió con otra seguidora que criticó que Rodrigo Cuba no le consultara antes de tomar una decisión así. “Hasta mi esposo me pregunta antes de hacer algo fuera de la rutina de mi hijo”, comentó otra usuaria, mensaje que también fue respaldado por la modelo con un ‘me encanta’.

    SOBRE EL AUTOR:
    Melissa Paredes revela la razón por la que Rodrigo Cuba habría trsaquilado el cabello de su hija
    Brenda Quiroz

    Coordinadora de Sección Web en la revista digital Wapa.pe. Especialista en redacción digital y SEO con más de 8 años de experiencia. Bachiller en periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza con un diplomado en Marketing Digital por el instituto ISIL. Intereses: Periodista interesada en temas relacionados al espectáculo nacional e internacional, moda y deportes. Escribe desde: Lima Idiomas: Español e inglés

    Lo último en Wapa

    Atacan a Rodrigo Cuba y Ale Venturo por haber trasquilado el cabello de la hija de Melissa Paredes

    Esposa de Pantera Zegarra arremete contra Rodrigo Cuba por arruinar el cabello de su hija y, ¿culpa a Ale Venturo?: “Hijo ajeno…”

    Así luce hoy la CASA de PLAYA de Gisela Valcárcel: el impactante antes y después que dejó en shock a sus fans

    Tula Rodríguez rompe el silencio tras rumores de romance con Fernando Niño: "Es un hermoso, un chico bueno"

    Magaly Medina abandona el Perú acompañada de su doctora y confiesa el verdadero motivo: "Mi primera operación de..."

    Lo más vistos en Farándula

    Korina Rivadeneira asombra con un comentario sobre presunto nuevo romance de Mario Hart

    Mamá de Jefferson Farfán celebró a lo grande su cumpleaños en una fiesta exclusiva junto al exfutbolista y Xiomy Kanashiro

    La radical transformación de vida de Malú Costa: De ser protagonista de ampays y ser detenida por años a desaparecer para siempre

    Jaime Bayly impacta al revelar 'embarazo' de su esposa tras sospechar de infidelidad: “Todo por culpa mía”

    Korina Rivadeneira ALZA SU VOZ y celebra la caída de Maduro: "Cayó el payaso"

    Ofertas

    Perulandia

    PERULANDIA: Full day + Piscinas + s/ 30 de vale de consumo incluido + Perusaurus y más

    PRECIO

    S/ 49.90
    Comprar

    VACILANDIA PARK

    VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

    PRECIO

    S/ 44.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

    PRECIO

    S/ 10.90
    Comprar

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;