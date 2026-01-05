Después que Melissa Paredes revelara que le cortaron el cabello a su hija, sale a la luz el posible motivo por el cual sucedió.

Rodrigo Cuba se encuentra nuevamente en el centro de la polémica luego de regresar de un viaje a Estados Unidos junto a su hija, fruto de su relación con Melissa Paredes, Ale Venturo y las otras dos menores. La controversia estalló cuando se supo que el futbolista decidió cortar el cabello de la niña al no saber cómo desenredarlo, dejándolo visiblemente irregular, situación que generó la molestia de la actriz por no haber sido consultada previamente. ¿Qué ocurrió realmente para que el ‘Gato’ tomara esa decisión?

Melissa Paredes revela por qué Rodrigo Cuba terminó cortándole el cabello a su hija

El reencuentro entre Melissa Paredes y su hija no fue del todo feliz, luego de que la menor regresara del viaje con el cabello notablemente más corto y trasquilado. Según se conoció, durante la estadía en Estados Unidos no acudieron a un estilista para arreglarle el cabello, lo que terminó complicando su cuidado.

La propia niña le explicó a su madre que su cabello se había enredado demasiado y que incluso se le formaron nudos difíciles de deshacer. Ante esta situación, Rodrigo Cuba habría optado por una solución extrema: cortárselo él mismo, algo que sorprendió a Paredes, ya que aseguró que cuando ella la peina nunca se llega a ese nivel de descuido.

Tras lo ocurrido, la modelo se mantuvo muy activa en redes sociales y reaccionó a diversos comentarios de sus seguidores, quienes cuestionaron el manejo del cuidado personal de la menor durante el viaje y lamentaron lo sucedido con su larga cabellera.

Uno de los mensajes apuntó a que la niña habría pasado varios días sin que le peinaran adecuadamente el cabello, lo que explicaría la formación de nudos y la decisión apresurada de cortarlo. “No puedes cortarle el pelo solo porque se le hizo motas, ¿cuántos días no le habrán pasado el peine?”, escribió una usuaria, comentario que recibió la reacción positiva de Melissa Paredes.