ALARMA MUNDIAL: la ciudad más poblada del mundo se HUNDE y pone en PELIGRO a 42 millones de habitantes

Esposa de Pantera Zegarra arremete contra Rodrigo Cuba por arruinar el cabello de su hija y, ¿culpa a Ale Venturo?: "Hijo ajeno…"

Yoanna, esposa de Pantera Zegarra, arremetió contra el ‘Gato’ Cuba tras el polémico corte de cabello a su hija y dejó entrever una posible responsabilidad de Ale Venturo.

    Esposa de Pantera Zegarra arremete contra Rodrigo Cuba por arruinar el cabello de su hija y, ¿culpa a Ale Venturo?: “Hijo ajeno…”
    Esposa de Pantera Zegarra arremete contra Rodrigo Cuba por mal corte de cabello a su hija. | Composición Wapa
    Esposa de Pantera Zegarra arremete contra Rodrigo Cuba por arruinar el cabello de su hija y, ¿culpa a Ale Venturo?: “Hijo ajeno…”

    Rodrigo Cuba se encuentra en el ojo de la tormenta tras regresar de Estados Unidos junto a su hijo con Melissa Paredes, Ale Venturo y las dos menores. La modelo denunció que el futbolista trasquiló el cabello de su hija al no saber peinarla, sin acudir a un especialista. Tras ello, Yoanna, esposa de Pantera Zegarra, arremetió en redes sociales y dejó entrever una posible responsabilidad de Ale Venturo.

    wapa.pe

    Esposa de Pantera Zegarra explota contra Rodrigo Cuba por trasquilarle el cabello a su hija con Melissa Paredes

    Rodrigo Cuba provocó la indignación de Yoanna, esposa de Pantera Zegarra, luego de que Melissa Paredes estallara al ver el cabello de su hija visiblemente trasquilado. La actriz cuestionó que el propio padre, al no saber desenredarlo, optara por cortarlo sin técnica ni orientación de un estilista profesional.

    Cabe recordar que Melissa Paredes se reencontró con su hija Mía este domingo, tras su regreso de Estados Unidos, donde la menor pasó vacaciones junto a su padre y Ale Venturo. La situación generó molestia en la modelo al notar que el cabello de la pequeña lucía disparejo en las puntas, lo que evidenció su incomodidad.

    A raíz de ello, Yoanna se volvió viral al dirigirse a Pantera Zegarra con una advertencia contundente, dejándole en claro que jamás debería hacer algo similar con la hija que tienen en común, incluso mencionando las consecuencias de hacerlo.

    wapa.pe

    "Por si algún día se te ocurre cortarle el cabello a mi hija, te mato. He visto el video donde llega la hija de Melissa Paredes a su casa y su papá le cortó el cabello porque no sabía peinarla y estaba enredado. Te corto hasta donde no tienes..", dijo.

    Sin embargo, el mensaje no quedó ahí. Lejos de tratarlo como una broma, Yoanna criticó duramente al ‘Gato’ Cuba por tomar una decisión tan delicada respecto a la menor sin consultar previamente con su madre, considerando la importancia que tiene el cuidado del cabello para muchas mamás.

    "Las GILRS MOM más que entenderán esto! Lo mucho que las mamás les cuidamos el cabello a nuestras hijas el tiempo que nos damos y todo… para que alguien así sea su padre le corte el cabello porque no supo cómo desenredarle el cabello y más aún si nisiquiera te hecho una llamada para avisarte ….Hay Dios armó la tercera guerra mundial. Me dirán exagerada FUNENME SIQUIEREN pero los mando a pelar ya saben que", comenzó diciendo.

    No obstante, un detalle que llamó la atención fue cuando la esposa de Pantera Zegarra apuntó contra quienes se involucran con hijos que no son propios, lo que muchos interpretaron como una indirecta hacia Ale Venturo, quien no habría impedido lo sucedido.

    "Lo siento pero con el cabello y educación de hijo ajeno no se metan!", agregó, haciendo énfasis en la palabra ‘educación’, la cual coincide con la reciente controversia en la que la rubia cuestionó la crianza de la menor.

    Esposa de Pantera Zegarra arremete contra Rodrigo Cuba por arruinar el cabello de su hija y, ¿culpa a Ale Venturo?: “Hijo ajeno…”
