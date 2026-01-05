Melissa Paredes se reencuentra con su hija tras viaje a Disney, pero un inesperado corte de cabello genera sorpresa y molestia en redes sociales.

Melissa Paredes no se quedó cómoda con la explicación de su hija. | Composición Wapa

El esperado reencuentro entre Melissa Paredes y su hija Mía estuvo cargado de emociones, pero no todas fueron de alegría. Luego de varios días separadas por el viaje de la menor a Disney junto a su padre, Rodrigo Cuba, y su pareja Ale Venturo, la actriz compartió el emotivo momento en redes sociales… hasta que un detalle cambió por completo el tono del encuentro.

Mientras abrazaba a su hija, Melissa notó algo que la desconcertó de inmediato: el cabello de la niña había sido cortado de forma irregular. Su reacción fue instantánea y quedó registrada en video. “¡Qué pasó, Dios mío!”, exclamó visiblemente sorprendida, mientras Mía respondía con total naturalidad: “¡Me cortaron el pelo!”.

El detalle en el cabello que desató la incomodidad

La sorpresa fue tal que Melissa terminó dejándose caer sobre la cama, sin poder ocultar su desconcierto. El momento fue grabado por su esposo, Anthony Aranda, y rápidamente se volvió tema de conversación en redes sociales.

Horas después, la actriz decidió aclarar lo ocurrido y grabó un segundo video junto a su hija, explicando que intentó arreglar el corte antes de mostrarse ante la cámara. “Ya le corté sus puntitas locas que andaban por ahí”, comentó, aunque su incomodidad seguía siendo evidente. Incluso cuestionó la decisión tomada durante el viaje: “No entiendo, ¿no era más fácil ir a una peluquería?”.

Ante ello, Mía explicó la razón: “Los locales no estaban abiertos porque era de noche”. Una respuesta que no terminó de convencer a Melissa, quien insistió en que nunca habían tenido problemas similares con el cabello de su hija.

Mía explica qué pasó y Melissa promete una solución

Con mayor calma, la menor terminó revelando que fue su papá quien autorizó el corte, debido a que su cabello se habría enredado durante el viaje. Esa versión aumentó la sorpresa de la influencer. “¿Lo pagaste tú?”, preguntó Melissa, buscando entender cómo ocurrió todo.

La respuesta de Mía fue directa y sincera: “No, mi papá. Pensé que me lo iban a cortar ligerito, pero me lo agarró como una colota y me comenzó a cortar”. El gesto de Melissa reflejaba incredulidad y molestia, aunque optó por priorizar la tranquilidad de su hija.

Lejos de generar un conflicto frente a la menor, la actriz cerró el episodio con un mensaje tranquilizador: “Dios mío, vamos a ir donde Bruno a que te lo arregle, amor”, prometió, dejando en claro que el tema tendría solución.