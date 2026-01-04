Así luce hoy la CASA de PLAYA de Gisela Valcárcel: el impactante antes y después que dejó en shock a sus fans

Así luce hoy la CASA de PLAYA de Gisela Valcárcel: el impactante antes y después que dejó en shock a sus fansÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
¡Increíble! Gisela Valcárcel volvió a acaparar la atención tras revelarse imágenes de su casa de playa al sur de Lima. Luego de mostrar algunos detalles del inmueble, se viralizó un video que deja al descubierto el impactante antes y después de la propiedad, la cual fue completamente derrumbada y construida nuevamente, generando todo tipo de reacciones entre sus seguidores.
El impresionante antes y después de la casa de playa de Gisela Valcárcel
A través de TikTok se viralizó un video en el que se aprecia la fachada de la casa de playa que Gisela Valcárcel posee en la exclusiva zona de Naplo, lugar donde ha residido durante varios años. Sin embargo, lo que más sorprendió fue el notable contraste entre cómo lucía antes y cómo se ve ahora la imponente propiedad.
De acuerdo con las imágenes difundidas, la empresaria peruana contaba anteriormente con una vivienda blanca de solo dos pisos, que incluso tenía muelle propio con acceso directo al mar. Actualmente, la reconocida figura pública disfruta de una casa de cuatro niveles, con una moderna fachada de color oscuro.
Usuarios reaccionan
Tras la difusión del video, numerosos usuarios destacaron el cambio con mensajes positivos hacia Gisela Valcárcel: "Fruto de su esfuerzo, quien le pica que se rasque", "La gente que nunca logra nada solo critica", "La casa de playa de la reina, muy hermosa", "Y que tiene de malo es muy linda producto de su esfuerzo", "Se lo merece la diva Gisela", "Que linda casa y feliz por ella, por algo se mato trabajando. Bendiciones".