Así luce hoy la CASA de PLAYA de Gisela Valcárcel: el impactante antes y después que dejó en shock a sus fans

Gisela Valcárcel decidió derrumbar su antigua casa de playa y construir una nueva. Hoy se revelan imágenes del antes y después que sorprenden a todos.

¡Increíble! Gisela Valcárcel volvió a acaparar la atención tras revelarse imágenes de su casa de playa al sur de Lima. Luego de mostrar algunos detalles del inmueble, se viralizó un video que deja al descubierto el impactante antes y después de la propiedad, la cual fue completamente derrumbada y construida nuevamente, generando todo tipo de reacciones entre sus seguidores.

El impresionante antes y después de la casa de playa de Gisela Valcárcel

A través de TikTok se viralizó un video en el que se aprecia la fachada de la casa de playa que Gisela Valcárcel posee en la exclusiva zona de Naplo, lugar donde ha residido durante varios años. Sin embargo, lo que más sorprendió fue el notable contraste entre cómo lucía antes y cómo se ve ahora la imponente propiedad.

De acuerdo con las imágenes difundidas, la empresaria peruana contaba anteriormente con una vivienda blanca de solo dos pisos, que incluso tenía muelle propio con acceso directo al mar. Actualmente, la reconocida figura pública disfruta de una casa de cuatro niveles, con una moderna fachada de color oscuro.

Usuarios reaccionan