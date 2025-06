“Día y noche me la paso facturando, ando de rumba mientras tú me estás pensando y qué te pasó, no que muy machito, qué tal jugador, se metió autogol y se quedó solito”, se le escucha decir en el video, dejando a sus seguidores con la boca abierta.

“Y qué te pasó, no que muy machito, te me agrandaste, pero de aquí se te ve chiquito. Jugador se acabó tu partido, eres problemático, no que eres galáctico, pareces mi fanático. Si hablas de mí que sea con nombre y apellido pa’ que se enteren de todo lo que has perdido (…) Todo lo que hace lo aprendió con la patrona, dicen que le duele tanto que no la perdona, quiere su remember y ya tiene a otra persona, mete muchos goles, pero está fuera de zona”, se escucha en la lentra de su tema.