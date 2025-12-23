Gabriela Villanueva, con tan solo 21 años, se alzó como la ganadora de ‘Yo soy’ gracias a su gran caracterización de Michael Jackson.

El nombre de Gabriela Villanueva quedó marcado en la historia reciente de Yo soy tras consagrarse como la gran ganadora de la temporada. Su imitación de Michael Jackson no solo conquistó al jurado por su precisión vocal y corporal, sino que también encendió el debate en redes sociales, donde algunos cuestionaron si merecía el primer lugar.

Aun así, la joven artista recibió el respaldo mayoritario del público y se llevó un premio de S/20.000, monto que, según explicó, ya tiene un destino claro en su vida profesional.

Ganadora de ‘Yo soy’ revela en qué invertirá el premio económico

Lejos de pensar en lujos o gastos personales, Gabriela Villanueva aseguró que el dinero será una herramienta para seguir creciendo artísticamente. En declaraciones a Latina Noticias, fue clara sobre su prioridad: “Seguir en la música”.

Para la imitadora, el triunfo en el reality no es un punto final, sino el inicio de una etapa más ambiciosa.

“Me gustaría financiar una gira, seguir en la música. Son cosas que se van a dar con el tiempo, y creo que el premio más grande ha sido el reconocimiento y el aprendizaje que he llevado de todo esto”, expresó.

Sus palabras reflejan una visión a largo plazo, donde el reconocimiento obtenido pesa tanto como el incentivo económico.

Disciplina, exigencia y aprendizaje detrás de su imitación

Consultada sobre el nivel de detalle con el que logró encarnar al ‘Rey del Pop’, Gabriela reveló que el proceso fue intenso y demandante.

“Practicar para mí ha sido como respirar honestamente, porque soy una persona que no descansa y eso es algo que en esta oportunidad he podido aprender”.

La joven también reconoció que su mayor reto fue aprender a equilibrar la autoexigencia.

“Digamos, a no ser tan dura conmigo misma, ya que me dedicaba a tratar de perfeccionarme, la gestualidad y la expresión”, confesó.

Este proceso no solo la ayudó a mejorar como artista, sino también a conocerse mejor a nivel personal.

¿Quién es Gabriela Villanueva, la campeona de ‘Yo soy’?

Con apenas 21 años, Gabriela Villanueva logró imponerse en la gran final frente a imitadores de Alejandra Guzmán, Dyango y Green Day. Es natural de Ilo, en la región Moquegua, y su conexión con Michael Jackson nació desde la infancia, influenciada por sus padres y la música que sonaba en casa.

En busca de una formación más sólida, viajó a Lima con la intención de ingresar a una academia musical, pero al no obtener los resultados esperados decidió regresar a su ciudad natal. El giro en su historia llegó cuando un amigo le comentó sobre el regreso de ‘Yo soy’ a la televisión peruana.