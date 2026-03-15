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Shirley Arica sorprende al admitir que sintió "química" en su encuentro con Carlos Alcántara: "Me encantan los mayores"

Shirley Arica confesó que le gustan los hombres mayores, destacando su atracción por quienes tienen 42 años o más, generando risas entre los presentes.

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    Shirley Arica sorprende al admitir que sintió "química" en su encuentro con Carlos Alcántara: "Me encantan los mayores"
    Shirley Arica quedó encantada con Carlos Alcántara | Composición: Wapa Captura de pantalla -
    Shirley Arica sorprende al admitir que sintió "química" en su encuentro con Carlos Alcántara: "Me encantan los mayores"

    La exchica reality Shirley Arica volvió a llamar la atención tras referirse públicamente al encuentro que tuvo con el actor Carlos Alcántara, con quien grabó una entrevista para su canal de YouTube. Durante su participación en el programa Sábado Súper Star, la influencer reconoció que entre ambos existió una buena conexión durante la conversación, realizada poco después de que el actor pusiera fin a su relación con Jossie Lindley.

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    Shirley Arica admite que sintió química con 'Cachín'

    En medio de la entrevista televisiva, el conductor Ernesto Pimentel le preguntó a la modelo si realmente se siente atraída por hombres mayores, lo que generó un momento divertido en el set. Ante la consulta, Arica respondió con total naturalidad y sin rodeos. “¿Es verdad que últimamente te gusta la gente mayor?”, le consultó el conductor en tono de broma. Me encantan los mayores, a partir de 42 en adelante, respondió la influencer.

    Durante la entrevista, la también creadora de contenido recordó la entrevista que realizó al protagonista de la popular película ‘¡Asu Mare!’ Según contó, ambos compartieron una cena mientras conversaban sobre distintos momentos de la trayectoria artística del actor y algunos aspectos de su vida personal.

    “Te sorprendiste con lo caballeroso de Carlos Alcántara en tu entrevista”, comentó Ernesto Pimentel.

    Ante ello, la influencer explicó que el diálogo fluyó con mucha naturalidad y que ambos se sintieron cómodos frente a cámaras. “Sí, caballero, muy divertido. La verdad que hemos tenido muchísima química en la entrevista. Lo he sentido muy cómodo”, afirmó.

    En otro momento de la conversación, Shirley Arica dejó claro que actualmente atraviesa una etapa de soltería y que se encuentra abierta a lo que pueda surgir en su vida sentimental.

    “No sé lo que me depare el destino. La verdad, estoy disponible, soltera”, expresó la influencer, dejando entrever que está enfocada en disfrutar esta nueva etapa personal.

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    Carlos Alcántara elogia a Shirley Arica durante entrevista

    El actor peruano Carlos Alcántara también se refirió a Shirley Arica durante la entrevista que ambos realizaron, dejando ver su buena impresión sobre la influencer. El recordado intérprete del personaje Machín en la serie ‘Pataclaún’ destacó su personalidad y la forma en que ha sabido enfrentar distintos momentos mediáticos a lo largo de su carrera.

    Durante la conversación, el actor de 61 años comentó que el encuentro también le permitió conocer mejor a la exchica reality, a quien ha visto en televisión desde hace varios años. En ese contexto, no dudó en dedicarle algunas palabras en tono amable. “Te voy a piropear (...) esto fue un pretexto para conocerte. Siempre te he visto desde que eras muy chibola”, agregó.

    “Siempre me pareciste una chica con mucho temperamento para enfrentar tanta cosa. Tú te has mechado rico, has apechugado un montón”, señaló.

    SOBRE EL AUTOR:
    Shirley Arica sorprende al admitir que sintió "química" en su encuentro con Carlos Alcántara: "Me encantan los mayores"
    Lorena Meneses

    Periodista especializada en espectáculos nacional e internacional. Licenciada en Periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello. Redactora en Wapa. Interesada en temas relacionados con farándula y celebridades.

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