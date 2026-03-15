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Ex de Paul Michael lo expone y difunde video juntos tras partida de Pamela López a 'La granja VIP': "Cuando nadie nos ve"

La expareja de Paul Michael sorprende al compartir un video en TikTok que muestra su cercanía con el cantante tras la ingreso de Pamela López del reality ‘La Granja VIP’.

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    Ex de Paul Michael lo expone y difunde video juntos tras partida de Pamela López a 'La granja VIP': "Cuando nadie nos ve"
    Sofía Delgado expone a Paul Michael | Composición: Wapa Captura de pantalla - TikTok
    Ex de Paul Michael lo expone y difunde video juntos tras partida de Pamela López a 'La granja VIP': "Cuando nadie nos ve"

    ¡Inesperada movida! Sofía Delgado, la expareja de Paul Michael, sorprendió al decidir mostrar en sus redes sociales un video junto al cantante que dejó ver su inesperada cercanía. La madre de la hija de Paul se lució en un momento íntimo con este, justo tras la partida de Pamela López al reality ‘La Granja VIP’.

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    Exnovia de Paul Michael lo expone y difunde video juntos

    A través de la red social TikTok, Sofía Delgado compartió un video que de inmediato llamó la atención de los seguidores de Pamela López y su novio Paul Michael. En la imagen se puede ver al cantante sin polo y en una videollamada con la madre de su hija, ambos sonrientes y felices.

    “Lo mal que nos llevamos cuando nadie nos ve”, se lee en el texto que acompaña al video, mientras que esta añadió en la descripción un mensaje aún más fuerte: “Ibuprofeno cada 8 horas y si el dolor es muy intenso cada 4 horas ja ja ja ja ja”, palabras que fueron relacionadas por los cibernautas como una indirecta para López.

    Paul Michael
    Paul Michael

    En esta videollamada, la hija de la expareja también aparecía, por lo que se presume que sería la captura de un momento en el que el artista estaba conversando con ambas. Los usuarios en redes no tardaron en reaccionar con comentar

    “¿Por qué tanto odio a Pamela? Ella no se metió en tu relación”, “Ya, y ¿qué te decimos? ¿Ganaste?”, “Me caes bien, chica, aquí hay alguien que estará comprando al por mayor su Ibuprofeno”, “Amiga, quiérete un poquito”, “La que se la queda pierde”, a este último comentario ella respondió: “Yo con eso doblado y cocido no me quedo”.

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    Tía de Paul Michael cuadra a Sofía Delgado

    La tía de Paul Michael, quien se ha convertido en figura mediática por defender a su sobrino de ataques, se dirigió a Sofía Delgado cuadrándola por dejar entrever que tendría un nuevo vínculo con él.

    “Para que sepas Sofía Delgado, que Pamela estuvo a su lado de Paul cuando él hablaba contigo, porque él no hablaba ni contigo, hablaba con la niña y tú te metías y él se reía de las ignorancias que tú hablabas y para eso hay audios, hay grabaciones, porque te grababan para tener pruebas, por si acaso si en cualquier momento sacabas esa mentira que has sacado, así que risa das, porque Pamela y todos nosotros nos estamos riendo de ti”, dijo con la personalidad que la caracteriza.

    “Y si Paul se lleva bien contigo ahorita es gracias a Pamela porque ella le dice, háblale con respeto, tú no le hables como ella te habla, porque la ignorancia no puede hablar con la inteligencia, respeta a tu marido, que lo estás dejando terrible, mal, ay, qué vergüenza”, sentenció el familiar de Paul.

     

    SOBRE EL AUTOR:
    Ex de Paul Michael lo expone y difunde video juntos tras partida de Pamela López a 'La granja VIP': "Cuando nadie nos ve"
    Lorena Meneses

    Periodista especializada en espectáculos nacional e internacional. Licenciada en Periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello. Redactora en Wapa. Interesada en temas relacionados con farándula y celebridades.

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