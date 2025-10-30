Wapa.pe
Maju Mantilla vivió terrible momento por culpa de sacerdote en pleno velorio de su madre

Esposo de Verónica Linares cuestiona el impensado vínculo que tiene con Federico Salazar: "Ustedes tienen una relación..."

Verónica Linares habló sobre el vínculo que tiene con su compañero Federico Salazar y expuso la reacción de su esposo ante su relación.

    Esposo de Verónica Linares cuestiona el impensado vínculo que tiene con Federico Salazar: “Ustedes tienen una relación...”
    Esposo de Verónica Linares reaccionó a vínculo con Federico Salazar | Composición: Wapa / Captura de pantalla
    Esposo de Verónica Linares cuestiona el impensado vínculo que tiene con Federico Salazar: “Ustedes tienen una relación...”

    La relación profesional entre Verónica Linares y Federico Salazar siempre ha despertado curiosidad entre los televidentes. Tras más de dos décadas compartiendo pantalla, la complicidad entre ambos periodistas ha generado sospechas y preguntas sobre qué ocurre fuera del set. En una reciente entrevista, la conductora habló abiertamente sobre ese vínculo especial y reveló la inesperada reacción de su esposo al respecto.

    Esposo de Verónica Linares habla sobre su relación con Federico Salazar

    Verónica Linares se presentó en el podcast ‘Los Coneros’, donde fue consultada sobre su relación con Federico Salazar. La dupla, que se mantiene junta tras más de 20 años en la televisión, ha despertado rumores sobre su vínculo tras cámaras y la conductora aclaró cuál es su relación y qué le dijo su esposo Alfredo Rivero al respecto.

    “Federico es mi mejor amigo. Somos hermanos”, sostuvo y añadió: "Mi esposo me dice: 'Ustedes tienen una relación rara porque es tu pata, tu hermano, pero los fines de semana hablan mucho por WhatsApp, pero no salen juntos'".

    Los conductores del programa de YouTube no dudaron en preguntarle si es que en tanto tiempo compartiendo juntos, no había sentido atracción por Salazar.

    “Mucha gente cree que es mi esposo”. De hecho, los anfitriones del podcast admitieron que también llegaron a “shippearlos” cuando eran pequeños. "Yo vi a Federico con otra mujer y dije: ¿Dónde quedó la Linares?", dijo uno de los presentadores entre risas.

    Verónica Linares recuerda la fuerte relación de Federico con Katia Condos

    Lejos de alimentar las especulaciones, Verónica Linares aprovechó el momento para destacar la fuerte relación que mantiene Federico Salazar con su esposa, la actriz Katia Condos. Para la periodista, no hay espacio para dudas respecto al compromiso del conductor con su pareja, con quien formalizó su matrimonio en 2008 después de varios años juntos.

    "Federico se muere por su mujer. Siempre le he dicho: 'Si tú terminas tu relación, yo dejo de creer en el amor. Tú eres mi ejemplo de vida en el amor'", expresó, evidenciando la admiración que siente por la pareja. La comunicadora incluso bromeó sobre el largo tiempo que llevan unidos, reafirmando su vínculo inquebrantable. "Después de 200 años que están juntos, se sigue muriendo por ella", añadió, dejando claro que cualquier rumor sobre un romance entre colegas queda completamente descartado.

    Esposo de Verónica Linares cuestiona el impensado vínculo que tiene con Federico Salazar: “Ustedes tienen una relación...”
