El hermano de Alejandra Baigorria utilizó sus redes para respaldar a su madre, resaltando su fortaleza ante el maltrato y su esfuerzo por sacar adelante a su familia.

    Hermano de Alejandra Baigorria se pronuncia tras confesiones de Thamara Medina | Composición: Wapa / Captura de pantalla Instagram
    Una nueva polémica sacude a la familia de Alejandra Baigorria en redes sociales. Tras las recientes declaraciones de Thamara Medina Alcalá sobre su pasado, fue Sergio Baigorria quien decidió hacerse presente para defender a su madre, Verónica Alcalá. El joven usó sus historias de Instagram para compartir un contundente mensaje, reafirmando su postura y defendiendo a su madre.

    wapa.pe

    Hermano de Alejandra Baigorria sale en defensa de su madre

    Sergio Baigorria alzó la voz para respaldar públicamente a su madre, Verónica Alcalá. A través de una serie de mensajes en sus historias de Instagram, el hermano de Alejandra Baigorria decidió responder al emotivo testimonio compartido recientemente por Thamara Medina, quien expuso duros momentos de su vida familiar.

    wapa.pe

    En su publicación, Sergio hizo hincapié en la fortaleza de su madre frente a situaciones complejas del pasado y resaltó el esfuerzo que realizó para sacar adelante a sus hijos. “Ella fue víctima de un daño muy profundo, de un maltrato tan fuerte que muchas veces no sabía cómo salir de ahí. Aun así, nunca se rindió. Hizo lo que pudo con las fuerzas que tenía, pagó todo, mantuvo a todos y sacó adelante a su familia cuando otros simplemente desaparecieron”, expresó.

    El joven también envió un mensaje que muchos usuarios interpretaron como una respuesta directa a las declaraciones de Thamara. Sin mencionarla, enfatizó que la historia familiar no puede contarse de manera parcial.

    “No se puede hablar de una historia sin conocerla completa, ni ser selectivos con la verdad. Y me pregunto... ¿en dónde estaba tu papá en todo ese momento? Él también fue parte de esta historia. Mi mamá no tuvo ayuda. Lo dio todo, incluso cuando no tenía nada", señaló de forma contundente.

    wapa.pe

    ¿La hermana de Alejandra Baigorria alteró su historia?

    El mensaje de Sergio Baigorria no solo buscó respaldar a su madre, sino también marcar distancia respecto a la versión compartida por su hermana Thamara. Sin mencionarla directamente, dejó entrever que los hechos expuestos podrían no ser del todo fieles a la realidad, lo que generó debate entre los usuarios que siguen de cerca el caso.

    “Por eso duele ver cómo se distorsionan los hechos. No busco desacreditar a nadie, pero yo también tengo mi historia. Y si algún día decido contarla, lo haré. Mi madre tiene todo mi amor, mi respeto y mi apoyo, hasta el final”, concluyó en sus redes.

    ;