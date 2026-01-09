Wapa.pe
El actor peruano Salvador del Solar comparte lo que siente hacia la actriz, calificándola como "un tesoro" y enfatizando su esencia más allá del éxito profesional.

    Salvador del Solar habló de su romance con Ana Maria Orozco
    Salvador del Solar atraviesa uno de los momentos personales más plenos de su vida y no dudó en expresarlo públicamente al referirse a su relación con la actriz colombiana Ana María Orozco. El actor y exjefe del Consejo de Ministros habló con total honestidad sobre el vínculo que los une y la felicidad que experimenta en esta etapa sentimental.

    Salvador del Solar derrocha amor por Ana María Orozco

    Durante su participación en el programa ‘Juanpis Live Show’, conducido por el comediante Alejandro Riaño, el artista peruano se permitió abrir su corazón y compartir cómo se siente actualmente. Lejos de esquivar el tema, dejó en claro que vive un presente cargado de emociones positivas.

    "Estoy muy feliz, muy agradecido, muy enamorado. Es la verdad", afirmó ante el público, dejando en evidencia la intensidad de sus sentimientos.

    Al profundizar sobre lo que representa Ana María Orozco en su vida, Salvador del Solar ofreció una de sus declaraciones más emotivas. El actor destacó no solo las cualidades profesionales de su pareja, sino también su esencia personal.

    "Si hablamos del éxito, ya dije qué idea tengo yo del éxito; pero además de eso, si encuentras a una persona maravillosa, que no anda por la vida dando señales de ser maravillosa, sino que es reservada, que es como descubrir un tesoro, ya qué más", expresó.

    Una historia de amor que se hizo oficial en 2024

    La relación entre Salvador del Solar y Ana María Orozco dejó de ser un rumor en julio de 2024, cuando ambos decidieron confirmarla a través de publicaciones en redes sociales. Las imágenes compartidas en Instagram terminaron por validar una cercanía que desde hace años llamaba la atención de sus seguidores.

    Desde entonces, la pareja ha optado por mantener un perfil reservado, aunque sin ocultar el cariño y la complicidad que los une.

    SOBRE EL AUTOR:
    Lorena Meneses

    Periodista especializada en espectáculos nacional e internacional. Licenciada en Periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello. Redactora en Wapa. Interesada en temas relacionados con farándula y celebridades.

