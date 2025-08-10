Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Katty García: El cambio de vida extremo tras desaparecer de la tv: su matrimonio con empresaria en EE.UU.

Ana María Orozco dedica tiernas palabras a Salvador del Soler por estreno de su película en el Festival de Cine de Lima: "Todo mi amor y admiración por ti"

La actriz de "Betty, la fea" acompañó al director peruano en el estreno de "Ramón y Ramón", cinta presentada en el Festival de Cine de Lima 2025 que celebra la reconciliación y la amistad.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Ana María Orozco dedica tiernas palabras a Salvador del Soler por estreno de su película en el Festival de Cine de Lima: "Todo mi amor y admiración por ti"
    La pareja de actores llevan una sólida relación lejos de las cámaras.
    Ana María Orozco dedica tiernas palabras a Salvador del Soler por estreno de su película en el Festival de Cine de Lima: "Todo mi amor y admiración por ti"

    La magia del cine y el romance se unieron en la alfombra roja del Festival de Cine de Lima 2025. Ana María Orozco, recordada en toda Latinoamérica como la inolvidable “Betty” de "Yo soy Betty, la fea", llegó a la capital peruana para acompañar a su pareja, el actor y ex presidente del Consejo de Ministros Salvador del Solar, en el estreno de su más reciente película, Ramón y Ramón.

    Ambos posaron sonrientes ante las cámaras y respondieron con naturalidad a la prensa. Más tarde, Orozco compartió en sus redes una imagen cargada de ternura junto a un mensaje directo a su pareja: "Todo mi amor y admiración por ti, Salvador del Solar". Gran estreno de Ramón y Ramón en el Festival de Cine de Lima”.

    wapa.pe

    LEE MÁS: Juan Ichazo le corta las uñas a Macarena y ‘La Nena’ Cubillas lo acusa de mal padre

    La respuesta del director no tardó: “Ana María Orozco, gracias por tu compañía, tu apoyo, tu mirada y tu corazón. Ana hermosa, te amo”. Un intercambio de mensajes que volvió a encender los comentarios en redes, recordando que su relación salió a la luz en julio de 2024.

    Una edición marcada por la libertad creativa

    La inauguración del festival tuvo lugar el jueves 7 de agosto, con un discurso de su director, Edward Venero, que reivindicó la libertad en la creación y el respeto a las diversas maneras de “mirar”. Este año, la cita cinematográfica se desarrolla del 7 al 16 de agosto en sedes de Lima, Trujillo y Puno.

    Uno de los hitos de esta edición es que recibió el mayor número de películas peruanas en su historia: más de 50 producciones entre largos y mediometrajes, con más de 20 estrenos absolutos en competencia, tanto documental como de ficción.

    wapa.pe

    Ramón y Ramón: una historia sobre reconciliación y afecto

    En este marco, Salvador del Solar presentó Ramón y Ramón, una coproducción entre Perú, España y Uruguay, con la participación de El Deseo, la productora de los hermanos Almodóvar.

    La trama, explicó el propio director a EFE, narra el reencuentro emocional entre un padre y un hijo separados por la intolerancia. “Es el camino de un hombre joven de regreso a la ternura y a la posibilidad del abrazo que su padre le había negado”, comentó.

    wapa.pe

    NO TE PIERDAS: Angie Arizaga y Jota Benz dejan el Perú con su bebé por conmovedor motivo: "Parece un sueño"

    La película, protagonizada por Emanuel Soriano y el español Álvaro Cervantes, también rinde homenaje a la amistad que surge entre dos hombres muy distintos en medio de la pandemia en Perú. Para Del Solar, es “una oportunidad para mirarnos al espejo y encontrar calidez en un mundo que a veces parece olvidar la empatía”.

    SOBRE EL AUTOR:
    Ana María Orozco dedica tiernas palabras a Salvador del Soler por estreno de su película en el Festival de Cine de Lima: "Todo mi amor y admiración por ti"
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    Lo último en Wapa

    Angie Arizaga y Jota Benz dejan el Perú con su bebé por conmovedor motivo: "Parece un sueño"

    Esposa de Renzo Schuller habría sido la causa del distanciamiento con Gian Piero Díaz: "Él cambió muchísimo"

    Darinka Ramírez lanza fuerte acusación contra Doña Charo, madre de Farfán: "No ha sido..."

    Cristian Rivero se SINCERA sobre la DOLOROSA razón por la que NO PUDO tener una hija con Gianella Neyra

    Paul Michael reaparece cantando “El Cervecero” tras rumores de infidelidad de López: “Llorando por su amor”

    Lo más vistos en Farándula

    Guty Carrera se abre camino como conductor en Telemundo y entrevista al Grupo 5 en “Hoy Día”

    Alejandra Baigorria rompe su silencio sobre hija oculta de Steve Palao

    Hermano de Christian Cueva saca 'cara' por futbolista en medio de chats filtrados de Pamela López

    Dayanita arremete contra congresistas que usaron su nombre masculino en reconocimiento: “Quizá son unos burros”

    Magaly Medina hace severa advertencia a Onelia Molina tras beso con Mario Irivarren: "Él no te ama"

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 52.90
    Comprar

    CIRCO ATLANTIKA

    CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

    PRECIO

    S/ 39.00
    Comprar

    CIRCO DE LAS ESTRELLAS

    CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

    PRECIO

    S/ 17.90
    Comprar

    CIRCO MONTECARLO

    CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

    PRECIO

    S/ 29.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;