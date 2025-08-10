La actriz de "Betty, la fea" acompañó al director peruano en el estreno de "Ramón y Ramón", cinta presentada en el Festival de Cine de Lima 2025 que celebra la reconciliación y la amistad.

La magia del cine y el romance se unieron en la alfombra roja del Festival de Cine de Lima 2025. Ana María Orozco, recordada en toda Latinoamérica como la inolvidable “Betty” de "Yo soy Betty, la fea", llegó a la capital peruana para acompañar a su pareja, el actor y ex presidente del Consejo de Ministros Salvador del Solar, en el estreno de su más reciente película, Ramón y Ramón.

Ambos posaron sonrientes ante las cámaras y respondieron con naturalidad a la prensa. Más tarde, Orozco compartió en sus redes una imagen cargada de ternura junto a un mensaje directo a su pareja: "Todo mi amor y admiración por ti, Salvador del Solar". Gran estreno de Ramón y Ramón en el Festival de Cine de Lima”.

La respuesta del director no tardó: “Ana María Orozco, gracias por tu compañía, tu apoyo, tu mirada y tu corazón. Ana hermosa, te amo”. Un intercambio de mensajes que volvió a encender los comentarios en redes, recordando que su relación salió a la luz en julio de 2024.

Una edición marcada por la libertad creativa

La inauguración del festival tuvo lugar el jueves 7 de agosto, con un discurso de su director, Edward Venero, que reivindicó la libertad en la creación y el respeto a las diversas maneras de “mirar”. Este año, la cita cinematográfica se desarrolla del 7 al 16 de agosto en sedes de Lima, Trujillo y Puno.

Uno de los hitos de esta edición es que recibió el mayor número de películas peruanas en su historia: más de 50 producciones entre largos y mediometrajes, con más de 20 estrenos absolutos en competencia, tanto documental como de ficción.

Ramón y Ramón: una historia sobre reconciliación y afecto

En este marco, Salvador del Solar presentó Ramón y Ramón, una coproducción entre Perú, España y Uruguay, con la participación de El Deseo, la productora de los hermanos Almodóvar.

La trama, explicó el propio director a EFE, narra el reencuentro emocional entre un padre y un hijo separados por la intolerancia. “Es el camino de un hombre joven de regreso a la ternura y a la posibilidad del abrazo que su padre le había negado”, comentó.