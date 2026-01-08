La AFA amplía su juego fuera de la cancha con una nueva alianza global

La AFA presentó a Lexar como nuevo Sponsor Global durante el CES 2026 en Las Vegas, reforzando su estrategia de expansión internacional y alianza entre deporte y tecnología .

El anuncio tuvo lugar en Estados Unidos, aunque su alcance fue claramente internacional. En Las Vegas, durante el Consumer Electronics Show (CES), la feria tecnológica más relevante a nivel mundial, la Asociación del Fútbol Argentino dio a conocer a Lexar como nuevo Sponsor Global de las Selecciones Nacionales. El evento se convirtió en una muestra concreta del proceso de internacionalización que la AFA viene impulsando desde 2018.

La presentación reunió a distintos referentes con un objetivo común. La conducción estuvo a cargo de Sergio Goycochea, exarquero de la Selección Argentina y figura emblemática del fútbol nacional, quien fue articulando el diálogo entre la visión institucional y la experiencia deportiva. Junto a él, Leandro Petersen, Director Comercial y de Marketing de la AFA, expuso el enfoque estratégico que ha guiado el crecimiento de la entidad en los últimos años.

Petersen recordó que, hace ocho años, la AFA se planteó como meta consolidarse como una marca global y lograr una presencia sostenida en mercados clave como China, Estados Unidos, India, Medio Oriente y Latinoamérica. Este camino implicó una transformación profunda del posicionamiento internacional de la institución, que hoy se traduce en más de 100 acuerdos comerciales vigentes alrededor del mundo.

La llegada de Lexar como Sponsor Global forma parte de ese proceso. La empresa tecnológica, originaria de Estados Unidos y líder en soluciones de memoria y almacenamiento de alto rendimiento, se suma a la AFA en una etapa clave de su expansión internacional. La alianza se sustenta en valores compartidos como la excelencia, el alto rendimiento, la innovación permanente y una mirada estratégica de largo plazo.

Desde el aspecto deportivo, la charla tomó otro enfoque. Roberto Ayala y Walter Samuel, miembros del cuerpo técnico campeón del mundo, resaltaron el impacto interno de este crecimiento institucional. Ambos coincidieron en que el fortalecimiento de la estructura permite optimizar las condiciones de trabajo, continuar el desarrollo del predio de la AFA e incorporar tecnología aplicada a la formación de futbolistas.

Ayala remarcó que el crecimiento institucional resulta fundamental para el futuro de las Selecciones Nacionales y para asegurar que los jugadores dispongan de los mejores recursos. Samuel, en tanto, destacó la relevancia de que empresas líderes acompañen este proceso en un año con grandes desafíos deportivos, y agradeció a Lexar por sumarse al proyecto y por elegir Estados Unidos como sede del encuentro.

La elección del CES como escenario fue estratégica. Este evento reúne anualmente a las principales compañías e innovadores del sector tecnológico mundial y se ha consolidado como una plataforma clave para marcas con proyección internacional. Para la AFA, participar en este contexto refuerza una estrategia que combina deporte, tecnología y desarrollo institucional.