¡Adiós al cabello oscuro! Pamela Franco paraliza redes al lucir rubio y corte bob en inesperado cambio de look
¿Próximo cambio de look? Pamela Franco vuelve a sorprender en Instagram. La cantante y pareja de Christian Cueva compartió una imagen creada con IA en la que deja atrás su cabello largo y negro para apostar por un rubio luminoso y un moderno corte bob. La publicación encendió las redes y abrió el debate entre sus seguidores. ¿Se animará a hacerlo realidad? Conozcamos los detalles.
Pamela Franco impacta con radical transformación a rubia y corte bob
A través de su cuenta de Instagram, la cantante compartió una imagen de cómo se vería con un nuevo look que, al parecer, estaría considerando. Esta vez dejó atrás su característico cabello largo y negro para imaginarse rubia y con corte bob, un estilo que muchas influencers y modelos eligen en temporada veraniega. Para un aire más chic, apostó por un rubio con degradé en tonos palo rosa. Junto a la publicación escribió: “Lindo día. ¿Qué tal un cambio de look ( emoji de guiño)?”
Corte bob: estilo predilecto para primavera-verano 2026
El corte bob se consolida como el estilo predilecto para la primavera-verano 2026. Fresco, versátil y sofisticado, es el aliado perfecto para las altas temperaturas porque libera el cuello, aporta ligereza y facilita el peinado diario.
Su estructura —ya sea recta, desfilada o con puntas suaves— enmarca el rostro, resalta pómulos y estiliza la mandíbula, logrando un efecto lifting natural. Además, permite jugar con ondas suaves, efecto wet o acabados pulidos. En tonos rubios, miel o castaños iluminados, el bob potencia la luz del rostro y proyecta una imagen moderna, chic y absolutamente en tendencia.
¿A quién sienta bien el corte de cabello bob?
- Rostro redondo: Un bob que sobrepase ligeramente el rostro ayuda a estilizar las facciones.
- Rostro alargado: Un bob más corto, que no pase de los hombros, es más favorecedor.
- Cabello grueso y abundante: Un long bob a la altura del hombro, sin raya ni capas, aporta equilibrio.
- Cabello fino: Un wob (wavy bob) con raya al medio y ondas naturales da volumen