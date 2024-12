Dua Lipa, además de ser una de las artistas más influyentes del momento, ha logrado consolidarse como un verdadero ícono de estilo y belleza. Con su estética que fusiona lo retro con lo contemporáneo, la cantante británica ha conquistado tanto el escenario como las alfombras rojas, mostrando siempre una apariencia fresca, moderna e impecable. Pero detrás de su look tan pulido, Dua tiene una rutina de belleza muy cuidada y productos favoritos que son un reflejo de su personalidad audaz y sofisticada. A lo largo de entrevistas, ha hablado sin pudor sobre sus secretos de belleza, dejando claro que su piel es una de sus mayores prioridades.



La cantante ha confesado su amor por una piel sana y luminosa, y es una ferviente defensora de los productos hidratantes. En su última aparición, reveló los secretos de su rutina facial, destacando dos productos que forman parte esencial de su día a día: The Rich Cream y The Eye Patches de Augustinus Bader. Estos productos no solo proporcionan una hidratación profunda, sino que también mejoran la elasticidad de la piel, un detalle clave para mantener su aspecto juvenil y fresco. Con esta rutina, Dua Lipa ha logrado mantener una piel radiante y saludable, convirtiéndose en la inspiración de muchas al momento de adoptar sus secretos de belleza.