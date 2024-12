La icónica actriz Sofía Vergara ha vuelto a robarse las miradas y los halagos de sus seguidores, tras compartir en sus redes sociales un atrevido atuendo que combinó sensualidad y sofisticación como sólo ella sabe hacerlo. A sus 52 años, Vergara desafía las reglas convencionales de estilo, demostrando que la moda no tiene edad y que cualquier mujer puede lucir piezas audaces sin perder la elegancia. El look, que muchos calificaron como un “ outfit de la venganza ”, llega en un momento personal delicado para la actriz. Tras los reportes de su reciente separación de Justin Saliman , Sofía Vergara parece haber aprovechado esta ocasión para reafirmar su poderío y estilo. Este movimiento recuerda a otras figuras como Jennifer Lopez, quienes también han enfrentado estigmas similares tras rupturas sentimentales. Lejos de encasillarse, Vergara demuestra que sigue siendo un ícono de la moda con su única manera de desafiar las convenciones.

La noche del 19 de diciembre, la actriz compartió en Instagram detalles de una salida nocturna en Nueva York para celebrar el cumpleaños de su prima, la también actriz Paulina Dávila. Sofía no escatimó en estilo y optó por un conjunto que combinó sensualidad y modernidad, demostrando por qué sigue siendo un referente de elegancia.



El atuendo consistió en un corsé de transparencias con detalles en borgoña y negro, complementado con un pantalón de cuero estilo baggy, una elección que contrastó a la perfección con la parte superior ajustada. Para mantener el equilibrio en su look, Vergara apostó por joyería plateada discreta, demostrando que los detalles minimalistas pueden ser el complemento ideal para un outfit audaz. La imagen, tomada frente al espejo con el mensaje “ready pa’l party”, no sólo mostró la confianza de Sofía, sino que también marcó tendencia. Su preferencia por los corsés, que se han convertido en un sello personal, anticipa su protagonismo como una de las prendas más deseadas para el verano 2025.