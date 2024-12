Josetty Hurtado, hija mayor del conocido presentador Andrés Hurtado, ha vuelto a ser el centro de atención tras lucir un espectacular vestido inspirado en Medusa, figura mitológica griega, que ha causado furor en las redes sociales. A través de su cuenta de Instagram, donde comparte detalles de su vida diaria y su pasión por la moda, la influencer peruana mostró un look que mezcla la elegancia medieval con un toque moderno, impactando a sus seguidores.



Radicada en Estados Unidos, la joven ha logrado posicionarse como una de las influencers más audaces y excéntricas del mundo de la moda. En esta ocasión, su atuendo de terciopelo verde botella, combinado con trenzas africanas XL, ha capturado todas las miradas, reafirmando su capacidad para arriesgarse con su estilo único. Esta no es la primera vez que Josetty sorprende a sus seguidores, pues sus looks siempre combinan lujo, extravagancia y un sentido estilístico impecable.