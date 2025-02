No obstante, lo que no esperaba es que, al terminar la llamada, Tula se acercara a ella por detrás y le entregó 50 soles.

"Cuelgo el teléfono y, de repente, Tula aparece por detrás con su plata enrolladito. Me dice: 'Toma amiga, cuando tengas me lo pagas", reveló la presentadora.

"Hay cosas que uno recuerdo a los seres que no están, me pongo sensible porque quisiera tenerlo físicamente", manifestó llorando. Sin embargo, resaltó que las imágenes solo comprobaban lo felices que eran.

"Creo que es la reafirmación de lo feliz que fui en mi matrimonio, pero ya no está. En esa cámara, había fotos de Cusco, de crucero (…) Ahora me toca el viaje, ya no hacerlo de tres, sino de dos, pero bueno, fui feliz el tiempo que duró (…) Me toca continuar sin él y recordar lo feliz que fui", agregó.