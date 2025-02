Medina no tardó en señalar la falta de profundidad en la entrevista de Llosa del 27 de febrero , describiéndola como superficial y complaciente. “La desinformación y la pérdida de tiempo que fue que alguien que solamente se muere por hacer un solo día de rating entreviste a Cueva. Cuando no fue una entrevista, esa fue una pasada de mano, una lavada con lejía y todo. Una incondicional más frente a uno de los más grandes mentirosos, tramposos, infieles y borrachosos que la farándula nos ha dado”, expresó con contundencia Medina.

La conductora también mencionó que Christian Cueva había intentado imponer condiciones para una entrevista en su programa, las cuales rechazó rotundamente. “Cueva quería venir aquí con condiciones. Aquí con condiciones no me vienes, acá no me vas a decir lo que yo te voy a preguntar o no”, afirmó con firmeza.