¿Se avecina un ampay? Los seguidores de la farándula de Chollywood espera con gran expectativa la nueva temporada de Magaly TV La Firme , pese a que aún no hay un avance que haga sudar frío a los infieles, la periodista guardando un nuevo ampay. De acuerdo, a Carlos Orozco se trataría de una de las parejas más queridas, aunque la presentadora aún no se ha referido al tema.

Todos los inicios de temporada de Magaly TV La Firme, empieza con gran expectativa porque siempre empieza con un ampay , los muchos seguidores del programa están al pendiente y preocupados porque aún no se sabe mucho sobre el ampay. No obstante, el creador de contenido, Carlos Orozco, esto sería una estrategia porque tienen guardado uno bastante fuerte.

"Tengo una data. Algo va a sacar Magaly. Algo va a sacar Magaly que tiene que ver... No, no. Ahí la dejo. Hoy no seré villano, pero una pareja que todo el mundo pensaba que estaba unida, hoy se revela que no era tanto así. Bueno, interprétalo", señaló Carlos Orozco en la transmisión de su programa en streaming.