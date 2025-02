Ale Fuller regresó a Perú tras unas vacaciones en Tailandia y España, y su llegada al país coincidió con una fecha especial: su cumpleaños el 29 de enero, justo el día en que comenzó el Año Nuevo Chino . Aprovechando esta coincidencia única, la actriz e influencer celebró con una gran reunión y compartió un emotivo mensaje de gratitud a través de su cuenta de Instagram. En un video publicado, Ale mostró detalles de su celebración, destacando lo especial de ver su cumpleaños alineado con la festividad china. A sus 30 años, la actriz expresó su agradecimiento por el cariño recibido y, en el video, deslumbró con dos estilos diferentes , uno para su cumpleaños y otro para la celebración del Año Nuevo Chino. Ambos looks causaron furor entre sus seguidores, quienes no tardaron en comentar lo espectacular que le queda el color rojo y los detalles de sus outfits .

Ale Fuller deslumbra con su magnético look, un homenaje al fuego y a la vibrante energía del Año Chino 2025. Con poder y glamour, la celebridad se adueña del color rojo para marcar el inicio de esta festividad. En un video grabado para su Instagram, se muestra con un majestuoso vestido rojo de transparencias y detalles de glitter que capturan la esencia del fuego, resaltando su presencia única. Pero no solo se limita al vestido, también opta por un conjunto más sofisticado, compuesto por un blazer, un top y una falda en el mismo tono rojo, creando el combo perfecto para irradiar estilo, moda y celebración. Sin duda, Ale Fuller encarna la elegancia y el poder del Año Nuevo Chino con estos looks llenos de sofisticación y chispa.