Melissa Klug ha causado un gran revuelo a sus 41 años con un deslumbrante mini vestido de glitter que reflejó su sofisticación y estilo único. La pareja del futbolista Jesús Barco y ex de Jefferson Farfán desbordó glamour durante su cumpleaños, rodeada de familiares y amigos, mostrando su poderosa vena fashionista.



La conocida ‘Blanca de Chucuito’ celebró a lo grande, organizando una fiesta pomposa en la que no solo disfrutó de su look espectacular, sino también del ritmo vibrante de una orquesta de salsa. A través de Instagram, compartió momentos de su celebración, donde mostró detalles de la decoración y su fabuloso atuendo. ¿Te gustaría ver cómo deslumbró? No te pierdas este artículo en Wapa.pe.

¿Cuál fue el look de cumpleaños de Melissa Klug?

Melissa Klug deslumbró en su fiesta de cumpleaños con un look de impacto que desató una ola de admiración. Su elección fue un elegante vestido strapless mini, de corte corset, que le otorgó una silueta moderna y coqueta, destacando lo mejor de la tendencia de 2025. Pero lo que realmente elevó su estilo fue el uso del glitter, un elemento clave que no solo aportó brillo, sino que complementó a la perfección su vibrante personalidad y su carácter fashionista. El color negro plomo, sofisticado y elegante, sumó un giro inesperado al look, mientras que las ondas sirena que eligió para su peinado, otra tendencia imperdible de este año, completaron su estilismo, creando un conjunto completamente on point.

Cómo usar ropa con glitter y brillos a la moda