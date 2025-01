El pasado 22 de enero, Gianella Marquina , hija de Melissa Klug y Raúl Marquina, vivió un día cargado de emociones al convertirse oficialmente en abogada. En una ceremonia que marcó un hito en su carrera profesional, estuvo acompañada por sus padres, hermanos, abuela y otros seres queridos, quienes celebraron con ella este gran logro. La joven influencer y ahora abogada compartió este momento tan significativo a través de su cuenta de Instagram, donde se dejó ver con una sonrisa radiante y un atuendo que reflejaba su personalidad elegante y sofisticada. Por su parte, Melissa Klug no solo acompañó a su hija en este importante día, sino que también deslumbró con un look perfecto para la ocasión . Optó por un estilo sobrio pero moderno , ideal para las altas temperaturas del verano, sin perder la elegancia que un evento tan especial requería. Ambas, madre e hija, irradiaron estilo y sofisticación, mostrando que la elegancia no solo se lleva en la ropa, sino también en el amor y orgullo familiar.

Una vez más, Gianella Marquina y su madre Melissa Klug capturan todos los flashes, esta vez con looks elegantes y sofisticados que destacan por su versatilidad. Gianella, conocida por su estilo veraniego y su amor por los bikinis en tendencia, se aleja de la moda playera para apostar por un look sobrio y atemporal. La influencer optó por un vestido midi ajustado strapless, combinado con un saco tipo crop, mostrando cómo prendas básicas pueden ser elevadas para crear un outfit perfecto para ocasiones especiales. El toque final lo dieron unos tacos cerrados en punto, agregando elegancia sin perder el confort.



Por otro lado, Melissa Klug, con un estilo fresco y veraniego, lució un body de hombros cruzados y un pantalón tipo palazzo, una combinación que fusiona sofisticación y comodidad. Su elección de un print animal en la correa y tacos cerrados demostró su habilidad para incorporar tendencias de manera sutil y chic. Este look no solo resalta su esencia coqueta, sino que también refleja cómo las piezas clave de cada temporada pueden fusionarse para crear estilos atemporales, perfectos tanto para la moda actual como para el futuro.