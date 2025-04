El mensaje de Darinka no solo ha captado la atención por su tono profundo, sino también porque parece marcar un antes y un después en su postura frente a la situación con Farfán. Si bien en ocasiones anteriores había optado por mantenerse en un perfil bajo respecto a su relación con el padre de su hija, esta vez decidió alzar la voz de forma indirecta, pero contundente. No mencionó nombres, no dio detalles, pero bastaron sus palabras para que sus seguidores entendieran que está atravesando un momento decisivo en su vida.