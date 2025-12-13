Lesly Águila, una de las voces más reconocidas de Corazón Serrano, sorprendió a sus seguidores al revelar que atraviesa un complicado momento de salud. La cantante explicó que fue diagnosticada con una enfermedad que ha afectado su desempeño en los escenarios. Frente a esta situación, decidió tomar una medida clave para priorizar su bienestar. Una decisión que también marca un punto de quiebre en su carrera artística.

Lesly Águila se sincera y anuncia radical decisión por tras revelar enfermedad

Lesly Águila, vocalista de Corazón Serrano, compartió con sus seguidores un importante anuncio sobre su salud a través de un video en su cuenta de Facebook. La cantante, de 31 años, reveló que padece una lesión en la rodilla derecha, lo cual está impactando su rendimiento en los escenarios.

“Así que si me ven con rodilleras en el escenario no se vayan a asustar. Es parte de mi recuperación”, comentó, explicando que, siguiendo las indicaciones médicas, deberá adaptar su vestuario y sus movimientos en los conciertos mientras se somete a un tratamiento especializado. Lesly pidió comprensión a sus fans y garantizó que, a pesar de la situación, continuará con sus presentaciones junto a la banda.

Tras una serie de exámenes médicos, la cumbiambera fue diagnosticada con condromalacia patelar grado uno y hoffitis en la rodilla derecha. Los médicos le recomendaron reposo, fisioterapia y el uso de una rodillera articulada como parte de su tratamiento. Sin embargo, la medida más desafiante para ella fue evitar el uso de tacones, algo que la cantante calificó como difícil debido a su trabajo en el escenario.

Lesly también expresó su compromiso con su recuperación, asegurando que intentará seguir al pie de la letra las recomendaciones médicas, aunque admitió que no podrá tomarse el tiempo de descanso necesario debido a sus compromisos laborales. “Yo necesito reposo, reposo absoluto, pero no puedo reposar más tiempo porque tengo chamba, así que hay que trabajar hasta donde se pueda”, concluyó.

¿Qué desencadenó la enfermedad que ahora sufre la cantante de Corazón Serrano?

En su testimonio, Lesly Águila también explicó que el origen de su actual problema de salud se remonta a un accidente ocurrido varios años atrás. Según relató, todo empezó tras una caída que sufrió cuando se encontraba en Estados Unidos, episodio que dejó secuelas físicas que no fueron atendidas de inmediato.

Con el paso del tiempo, aquella lesión comenzó a manifestarse con mayor intensidad y terminó afectando su rutina diaria y profesional. “A raíz de ese acontecimiento siempre me ha estado fastidiando la rodilla derecha”, contó la cantante, detallando que el dolor se volvió más constante en los últimos meses, impidiéndole permanecer mucho tiempo de pie o mantener las piernas flexionadas, algo especialmente complejo por las exigencias de los escenarios y el uso frecuente de tacos altos.