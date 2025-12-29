Wapa.pe
Ni bob ni shaggy: 5 cortes de cabello que marcarán tendencia para recibir el Año Nuevo 2026

Este 2026 los cortes de cabello dejan atrás el bob y el shaggy. Descubre los 5 estilos que marcarán tendencia para recibir el Año Nuevo.

    ¿Hay mejor manera de comenzar el Año Nuevo que con un corte de pelo renovador? En Wapa.pe te presentamos cinco opciones recomendadas por expertos que marcarán tendencia en 2026.

    Se trata de cambios de look que aportan sofisticación y favorecen tu imagen, ideales para estrenar estilo. Olvídate del bob, pixie o shaggy, protagonistas del 2025, y apuesta por cortes en capas que dan volumen al cabello fino y garantizan un efecto moderno y elegante para recibir el nuevo año.

    Kitty Cut: el corte en total tendencia para 2026

    El Kitty Cut se posiciona como el corte estrella para 2026. Se trata de un long midi a capas, inspirado en los años 70, que aporta volumen y movimiento al cabello. Su estilo abierto sobre el rostro acentúa las facciones y brinda calidez.

    Ideal para melenas con textura natural, facilita el peinado y permite un look dinámico y juvenil. Con escalados y flequillos largos tipo cortina, este corte es fácil de mantener, aporta volumen y un efecto rejuvenecedor, perfecto para el día a día según la estilista Kuki Giménez.

    French Bob

    Junto al carré francés, el French Bob se consolida como la opción más romántica. Con texturas ligeras, puntas desfiladas y flequillos que enmarcan el rostro, este corte transmite suavidad y movimiento natural. Ideal para quienes desean un estilo chic sin rigidez, ofrece un aire nostálgico y elegante, manteniendo la esencia francesa en cada detalle.

    El regreso de los icónicos " flequillos franceses"

    Los flequillos franceses vuelven con fuerza en 2026, desde versiones largas y abiertas hasta los atrevidos baby bangs. Celebridades como Dakota Johnson y Gala González ya los lucen. Este estilo aporta un aire fresco, desenfadado y sofisticado, convirtiéndose en un elemento recurrente que completa cortes clásicos y contemporáneos con un toque francés distintivo.

    La frescura del corte "Lob y Clavicut"

    Para quienes quieren estar a la moda sin arriesgar demasiado, el Lob y el Clavicut seguirán siendo los favoritos. El Lob, un bob largo, ofrece equilibrio y versatilidad, mientras que el Clavicut, a la altura de la clavícula, permite llevar ondas, liso o recogidos sin perder su forma y estilo.

    El corte más chic "Butterfly revisitado"

    El corte Butterfly se reinventa con melenas ligeras y llenas de movimiento, aportando feminidad contemporánea. Figuras como Matilda Djerf, Priyanka Chopra y Sofía Vergara lo han lucido, mostrando cómo las capas suaves y el efecto dinámico crean un estilo moderno, fresco y elegante, perfecto para quienes buscan un look versátil y con mucha personalidad.

