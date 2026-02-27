El caso de Lizeth Marzano continúa generando nuevas revelaciones. Luego de que se ampliara por siete días adicionales la detención preliminar de Adrián Villar, investigado por el atropello que terminó con la vida de la deportista, un reportero del programa “América Hoy” sorprendió al asegurar que pudo observar uno de los cerca de 30 videos que forman parte de las pruebas en manos de las autoridades. Según comentó, las imágenes mostrarían que el joven no habría estado solo en el momento del accidente.

Durante la cobertura realizada en los exteriores de la sede policial donde Villar permanece mientras se desarrollan las diligencias en su contra, el periodista explicó que, además de los registros del parque, del atropello y del recorrido del vehículo, las cámaras también captaron detalles del auto que podrían indicar la presencia de otra persona cuando ocurrió el impacto y la posterior fuga, en la que la deportista quedó gravemente herida.

El comunicador relató que pudo ver una fotografía del vehículo tomada desde el frente en el instante del accidente y, aunque la imagen era borrosa, le pareció distinguir la silueta de un acompañante en el asiento del copiloto. “Hay imágenes, hay 30 videos que se están visualizando, el día de ayer yo pude ver una foto del auto frontal en el momento del accidente, aparentemente, esto es una apreciación personal después de haber visto la foto, se vería una segunda persona en el lado del copiloto. Es muy borrosa la imagen que pude apreciar el día de ayer. Sin embargo, eso lo van a determinar las visualizaciones de los videos que se están dando”, precisó, señalando que serán las autoridades las encargadas de confirmar lo ocurrido.

Asimismo, el reportero mencionó que existe un vacío en los registros entre el momento en que Adrián Villar estuvo en el restaurante junto a su novia, Francesca Montenegro, y el instante en que ella regresó a su vivienda. Según se conoce, la joven salió de su departamento durante la madrugada para encontrarse con Villar y su familia en un parque, pero no habría imágenes que muestren el momento en que él la dejó nuevamente en su domicilio.

Por otro lado, en horas de la mañana, Stefano Miranda, abogado de los dos policías involucrados que fueron grabados fuera del departamento de la influencer, señaló que un agente encargado de revisar las cámaras de seguridad de San Isidro siguió el recorrido de Villar desde el atropello hasta una calle cercana al edificio de Montenegro. Sin embargo, el vigilante no proporcionó información sobre si el vehículo llegó a salir del lugar, que sería el momento en el que presuntamente él la dejó.