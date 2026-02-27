Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
ES OFICIAL | Confirman postergación del AÑO ESCOLAR 2026 para esta región ante FENÓMENOS NATURALES

Celular de Adrián Villar sacaría a la luz lo que hizo con Marisel Linares tras atropellar a Lizeth Marzano

De acuerdo con el abogado de la familia Marzano, el peritaje técnico del teléfono móvil evidencia comunicaciones registradas entre la 1:00 a. m. y las 3:30 a. m., varias horas después del accidente ocurrido en San Isidro.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Celular de Adrián Villar sacaría a la luz lo que hizo con Marisel Linares tras atropellar a Lizeth Marzano
    Celular de Adrián Villar sacaría a la luz lo que hizo con Marisel Linares
    Celular de Adrián Villar sacaría a la luz lo que hizo con Marisel Linares tras atropellar a Lizeth Marzano

    El contenido del celular de Adrián Villar habría dejado al descubierto diversas comunicaciones realizadas varias horas después del atropello que acabó con la vida de la deportista Lizeth Marzano, según sostuvo el abogado de la familia de la víctima.

    El letrado Carlos Grados explicó que, tras el peritaje al equipo móvil del investigado, se identificaron llamadas efectuadas entre la 1:00 a. m. y las 3:30 a. m., posteriores al accidente ocurrido el 17 de febrero en la avenida Camino Real, en San Isidro.

    wapa.pe

    LEE MÁS: Gastón Acurio se pronuncia por vinculación de su restaurante en el fallecimiento de Lizeth Marzano

    ¿Qué hizo Adrián Villar tras el atropello?

    De acuerdo con la representación legal de la familia Marzano, el primer contacto telefónico habría sido con el padre del joven. Luego, el registro mostraría comunicaciones con la periodista Marisel Linares y con otras personas de su círculo cercano.

    “Hay una primera llamada que hace con el señor Juan Villar, que es su papá. Después vienen las comunicaciones con las otras personas; con la señora Marisel [Linares] también hay llamada. Después hay un intercambio de llamada con otra persona, bueno, con Francesca [Montenegro]”, señaló el letrado a la prensa nacional.

    El abogado precisó que esta información ya fue incorporada a la carpeta fiscal y forma parte de los elementos que vienen siendo analizados por el Ministerio Público. A su criterio, estos registros resultarían clave para reconstruir lo sucedido en las horas posteriores al impacto.

    Pedido de prisión preventiva

    La defensa reiteró que solicitará prisión preventiva contra Adrián Villar, al considerar que existen fundamentos suficientes para una medida más severa mientras avanzan las diligencias. El abogado de la familia de Lizeth Marzano remarcó que la gravedad del caso, la conducta posterior al accidente y los nuevos indicios obtenidos fortalecen el pedido para que el investigado enfrente el proceso bajo mandato judicial.

    Asimismo, indicó que el caso podría ser recalificado a un delito de mayor gravedad, dependiendo del análisis integral de las pruebas, entre ellas las grabaciones de cámaras de seguridad, los peritajes técnicos y los registros de llamadas extraídos del celular. Según explicó, estos elementos permitirán establecer con mayor precisión la conducta desplegada antes, durante y después del atropello.

    En tanto, Villar continúa bajo detención preliminar por disposición fiscal, a la espera de que se definan las siguientes acciones dentro del proceso que busca determinar responsabilidades por la muerte de Lizeth Marzano. Como parte de estas diligencias, se había programado una reconstrucción —o ampliación de la inspección técnico-policial, según la defensa—; sin embargo, la diligencia fue suspendida pasada la medianoche y aún no se ha anunciado una nueva fecha.

    SOBRE EL AUTOR:
    Celular de Adrián Villar sacaría a la luz lo que hizo con Marisel Linares tras atropellar a Lizeth Marzano
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    Lo último en Wapa

    Vidente Agatha Lys hace ATERRADORA PREDICCIÓN de terremoto en Perú y confirma cuándo ocurriría: “Estemos preparados”

    ¿Mintió? Investigan si Francesca Montenegro iba en el auto de Adrián Villar durante el atropello, pese a que dijo que no

    ES OFICIAL | Confirman postergación del AÑO ESCOLAR 2026 para esta región ante FENÓMENOS NATURALES

    Temblor en Perú hoy, 27 de febrero de 2026: conoce dónde fue el epicentro del sismo, según IGP

    Sismo de 5.0 en Lima NO FUE un temblor común: presidente del IGP explica INUSUAL fenómeno durante remezón

    Lo más vistos en Ocio

    Horas antes de la tragedia: así fue la cena de Adrián Villar antes de atropellar y abandonar a Lizeth Marzano

    ONPE lanza gran convocatoria laboral 2026 con 23 mil puestos para secundaria completa: Plazo, sueldo y requisitos

    ¿Tomó alcohol? Revelan IMÁGENES CLAVE de Adrián Villar y su novia cenando en restaurante antes de atropellar a Lizeth Marzano

    Testigo clave de atropello de Lizeth Marzano se pronuncia y revela lo impensado

    Hermano de Lizeth Marzano se QUIEBRA EMOCIONALMENTE tras días de lucha y la prisión preliminar de Adrián Villar

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    Perulandia

    PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

    PRECIO

    S/ 59.90
    Comprar

    VACILANDIA PARK

    VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

    PRECIO

    S/ 29.90
    Comprar

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;