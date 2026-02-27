De acuerdo con el abogado de la familia Marzano , el peritaje técnico del teléfono móvil evidencia comunicaciones registradas entre la 1:00 a. m. y las 3:30 a. m. , varias horas después del accidente ocurrido en S an Isidro.

El contenido del celular de Adrián Villar habría dejado al descubierto diversas comunicaciones realizadas varias horas después del atropello que acabó con la vida de la deportista Lizeth Marzano, según sostuvo el abogado de la familia de la víctima.

El letrado Carlos Grados explicó que, tras el peritaje al equipo móvil del investigado, se identificaron llamadas efectuadas entre la 1:00 a. m. y las 3:30 a. m., posteriores al accidente ocurrido el 17 de febrero en la avenida Camino Real, en San Isidro.

¿Qué hizo Adrián Villar tras el atropello?

De acuerdo con la representación legal de la familia Marzano, el primer contacto telefónico habría sido con el padre del joven. Luego, el registro mostraría comunicaciones con la periodista Marisel Linares y con otras personas de su círculo cercano.

“Hay una primera llamada que hace con el señor Juan Villar, que es su papá. Después vienen las comunicaciones con las otras personas; con la señora Marisel [Linares] también hay llamada. Después hay un intercambio de llamada con otra persona, bueno, con Francesca [Montenegro]”, señaló el letrado a la prensa nacional.

El abogado precisó que esta información ya fue incorporada a la carpeta fiscal y forma parte de los elementos que vienen siendo analizados por el Ministerio Público. A su criterio, estos registros resultarían clave para reconstruir lo sucedido en las horas posteriores al impacto.

Pedido de prisión preventiva

La defensa reiteró que solicitará prisión preventiva contra Adrián Villar, al considerar que existen fundamentos suficientes para una medida más severa mientras avanzan las diligencias. El abogado de la familia de Lizeth Marzano remarcó que la gravedad del caso, la conducta posterior al accidente y los nuevos indicios obtenidos fortalecen el pedido para que el investigado enfrente el proceso bajo mandato judicial.

Asimismo, indicó que el caso podría ser recalificado a un delito de mayor gravedad, dependiendo del análisis integral de las pruebas, entre ellas las grabaciones de cámaras de seguridad, los peritajes técnicos y los registros de llamadas extraídos del celular. Según explicó, estos elementos permitirán establecer con mayor precisión la conducta desplegada antes, durante y después del atropello.