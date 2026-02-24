ONPE lanza gran convocatoria laboral 2026 con 23 mil puestos para secundaria completa: Plazo, sueldo y requisitos

Las vacantes están repartidas en más de 70 provincias y se enmarcan en el operativo logístico previo a las Elecciones , con un proceso de inscripción virtual y calendarios distintos según cada jurisdicción.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) puso en marcha una de las convocatorias más amplias con miras a las Elecciones 2026. En total, se ofrecen 23.192 vacantes para el puesto de Coordinador de Mesa, bajo la modalidad de locación de servicios y con una remuneración de S/ 2.000 soles. El proceso ya está activo y, de acuerdo con cada Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE), permanecerá abierto hasta el 28 de febrero de 2026 o hasta cubrir todas las plazas.

La convocatoria constituye una alternativa laboral temporal dirigida a personas con secundaria completa interesadas en participar directamente en la organización del proceso electoral 2026 en sus provincias. El periodo de contratación está previsto del 13 de marzo al 14 de abril de 2026, aunque podría ajustarse según las necesidades operativas. A continuación, se presentan los requisitos, sedes disponibles, el procedimiento y el enlace oficial para postular.

Requisitos y remuneración para Coordinador de Mesa

La ONPE busca cubrir 23.192 posiciones a nivel nacional para Coordinadores de Mesa, un rol fundamental durante la jornada electoral. Entre sus funciones está la asistencia técnica y supervisión en los locales de votación, asegurando el correcto desarrollo del sufragio.

Requisitos principales

Formación académica: Secundaria completa.

Secundaria completa. Experiencia: Mínimo seis (06) meses en labores administrativas u operativas, o haber participado al menos en un proceso electoral.

Mínimo seis (06) meses en labores administrativas u operativas, o haber participado al menos en un proceso electoral. Capacitación: Aprobación del Curso de Selección de Personal ODPE para Coordinador de Mesa.

Aprobación del Curso de Selección de Personal ODPE para Coordinador de Mesa. Modalidad: Presencial.

La remuneración es de S/ 2.000 soles, sujeta a variación según los servicios efectivamente prestados. La experiencia laboral será considerada desde la formación académica declarada.

Vacantes por regiones y provincias

Las plazas se reparten en todo el país. Entre las provincias con mayor número de vacantes destacan:

Cajamarca: 655

Sullana: 618

Maynas: 589

Cusco: 574

Trujillo: 517

Ica: 513

Coronel Portillo: 514

Santa: 508

La Esperanza: 509

Cerro Colorado: 489

Castilla: 469

Lambayeque: 465

Arequipa: 459

Huánuco: 472

San Román: 413

También se registran vacantes en provincias como Andahuaylas, Quispicanchi, Huancayo, Angaraes, Huaraz, Huaylas, Tarma, Camaná, Chanchamayo, Tacna, Pomabamba, San Pablo, San Martín, Bongará, Abancay, Huancané, Ilo, Chucuito, Huari, Requena, Tambopata, Chota, Yarowilca, Huaytará, Tayacaja, Atalaya, Sánchez Carrión, Tumbes, Jaén, Huanta, Leoncio Prado, José Luis Bustamante y Rivero, Morropón, Mariscal Ramón Castilla, Víctor Larco Herrera, Huaura, Pasco, Oxapampa, Bagua, Grau, Huaral, José Leonardo Ortiz, La Convención, Pacasmayo, Caylloma, Azángaro, Chachapoyas, Cutervo, Puerto Inca, Ucayali, Parinacochas, Huarochirí, Paita, Cañete, Puno y Mariscal Cáceres, entre otras.

Cada ODPE fija su propio horario de postulación, por lo que es clave verificar la fecha y hora exacta de cierre en la jurisdicción correspondiente. En algunas provincias —como Angaraes, Tayacaja, Huanta o Ica— el plazo vence antes del 28 de febrero.

Enlace y pasos para postular a la ONPE 2026

Si cumples los requisitos y deseas postular, sigue estos pasos:

Paso 1: Registro en la plataforma

Accede al portal oficial habilitado por la ONPE (LINK) y regístrate en la opción “Postula aquí”. Es obligatorio crear una cuenta con datos personales correctos y actualizados.

Paso 2: Completar información personal

Ingresa todos los datos solicitados y verifica que no existan errores en nombres, DNI, correo electrónico o teléfono.

Paso 3: Adjuntar documentos en PDF

Carga tu currículum documentado en formato PDF, que incluya:

Certificado de estudios (secundaria completa).

Documentos que acrediten la experiencia laboral.

Constancias de capacitación, de corresponder.

La entidad recomienda revisar las bases específicas del puesto y adjuntar todos los anexos requeridos para evitar descalificaciones.

Fechas clave

Publicación: 23 de febrero de 2026

23 de febrero de 2026 Inicio de postulación: 23 de febrero de 2026

23 de febrero de 2026 Cierre general: 28 de febrero de 2026 (según ODPE)

28 de febrero de 2026 (según ODPE) Periodo de contratación: del 13 de marzo al 14 de abril de 2026

Por el volumen de plazas, esta convocatoria se perfila como una de las oportunidades laborales temporales más relevantes del año en el sector público. Si cuentas con secundaria completa y experiencia básica administrativa u operativa, puedes postular y ser parte del equipo que garantizará la transparencia y organización de las Elecciones 2026.