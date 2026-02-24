Entidad financiera que perdió todo el capital de sus socios se salvó tras intervención de SBS: ¿Qué pasó?

La SBS dio por finalizada la intervención a una cooperativa de ahorro y crédito, luego de que la entidad subsanara las observaciones formuladas.

Entidad financiera que perdió todo el capital de sus socios se salvó tras intervención de SBS

El 12 de enero de 2026, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP dispuso la intervención de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Acción (Coopac Acción), luego de detectar que la entidad había perdido los recursos de sus socios. La causa específica fue la “pérdida total del capital social y de la reserva cooperativa”, supuesto contemplado en la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y la Ley Orgánica de la SBS.

¿Qué ocurrió? Como resultado de las labores de supervisión realizadas por la Superintendencia, se determinó que, al 31 de marzo de 2025, la Coopac presentaba un patrimonio negativo de - S/179 mil 100,42.

Ante esta situación, la SBS instauró un régimen de intervención. No obstante, la cooperativa logró revertir el escenario al acreditar aportes por S/180 mil, lo que permitió que su patrimonio dejara de ser negativo.

Coopac supera la intervención

La SBS dio por concluido “el régimen de intervención al que se sometió a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Acción por haberse acreditado el levantamiento de la causal de pérdida total del capital social y la reserva cooperativa”.

Cabe recordar que, tras la intervención, se activó el Procedimiento para la realización de la Asamblea General de Intervención en el marco del Régimen de Intervención. Dicha sesión se llevó a cabo de manera virtual, a través de la plataforma Zoom, el martes 20 de enero de 2026. En ella se informó a un socio de la Coopac Acción —debidamente acreditado— sobre los motivos de la intervención y el plazo establecido para subsanar las observaciones.

Posteriormente, el 9 de febrero, dos socios comunicaron a la SBS, mediante una carta, la realización de cinco capitalizaciones de acreencias correspondientes a cinco socios, por un total de S/195 mil. El conjunto incluía un documento de autorización de capitalización de depósitos por S/135 mil y otros cuatro por S/60 mil.

La SBS “comunicó a los referidos socios que el documento de autorización de capitalización de depósitos por S/135 mil puede ser considerado para fines del levantamiento de la causal de intervención; mientras que los otros cuatro documentos de autorización de capitalización de depósitos, debían ser ratificados en el marco del régimen de intervención”.

En ese contexto, los socios regularizaron la presentación de tres documentos de autorización de capitalización de depósitos, firmados por tres socios, por un monto total de S/45 mil.

Tras evaluar esta documentación, la SBS “determinó que los documentos de autorización presentados acreditan el consentimiento otorgado por los socios para proceder con la capitalización de dichas acreencias que ascienden, en conjunto, a S/180 mil”. Dicho importe resultó suficiente para levantar la causal de intervención de la Coopac Acción, ya que revirtió el patrimonio negativo de - S/179 mil 100,42.

¿Qué sigue ahora?

Con ello, la SBS dejó sin efecto la Resolución SBS N° 00060-2026 en todos sus extremos y, en consecuencia, levantó la causal que motivó el sometimiento al régimen de intervención de la Coopac Acción, dando por concluido el proceso.