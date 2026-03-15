Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Se difunde la dolorosa razón que arruinó el matrimonio de Federico Salazar y Carol Nuñez

CONFIRMADO | Corte de luz en varios distritos de Lima este lunes 16 de marzo por hasta 10 horas: lista de zonas afectadas

Revisa el listado de zonas afectadas por el corte de luz de este lunes 16 de marzo, que durará hasta 10 horas, y organiza tus actividades para evitar inconvenientes.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    CONFIRMADO | Corte de luz en varios distritos de Lima este lunes 16 de marzo por hasta 10 horas: lista de zonas afectadas
    Corte de luz en varios distritos de Lima este lunes 16 de marzo por hasta 10 horas. | Composición Wapa
    CONFIRMADO | Corte de luz en varios distritos de Lima este lunes 16 de marzo por hasta 10 horas: lista de zonas afectadas

    ¡Atención! La empresa Pluz Perú anunció oficialmente, a través de su página web, cortes de luz programados para este lunes 16 de marzo. La suspensión del servicio podría durar hasta 10 horas en algunos distritos, debido a trabajos de mantenimiento necesarios para garantizar un suministro eléctrico de calidad y evitar inconvenientes futuros.

    En los distritos de Comas, Carabayllo, San Miguel y El Augustino se concentrarán la mayoría de estas labores. A continuación, te presentamos las zonas afectadas para que tomes precauciones.

    wapa.pe

    PUEDES VER: Sedapal confirma CORTE DE SERVICIO DE AGUA del 12 al 18 de marzo: conoce AQUÍ los 52 sectores afectados

    Distritos afectados por el corte de luz este lunes 16 de marzo, según Pluz Perú

    Comas

    • Sectores afectados: A.H. LAS PRIMAVERAS 5TA ZONA MZ A, B, C, D, E, F.
    • Hora de corte y restablecimiento: 9.00 a. m. a 5.00 p. m.

    Carabayllo

    • Sectores afectados: URB. SANTO DOMINGO AV. 20G MZ L, L1, AV. CAMINO REAL MZ A, C, M1, AV. SANTO DOMINGO MZ A, CALLE 13 MZ I, I1, J, J1, CALLE 15 MZ K1, L1, M1, Z, CALLE 2 MZ A, CALLE 29 MZ 1, K1, L, L1, URB. EL EDEN CALLE 4 MZ C, CALLE HUANTAR MZ C, AV. A, MZ L1.
    • Hora de corte y restablecimiento: 9.00 a. m. a 5.00 p. m.
    • Sectores afectados: URB. SANTA MARIA 5TA ETAPA MZ D1, D2, D4, D5, D6.
    • Hora de corte y restablecimiento: 9.00 a. m. a 4.30 p. m.
    wapa.pe

    PUEDES VER: Gladys Tejeda deja en alto al Perú tras ubicarse en el Top 8 a nivel mundial en la Maratón de Barcelona 2026

    San Miguel

    • Sectores afectados: CALLE JUAN VALER SANDOVAL CDRA 5, CALLE LOS BAMBUES CDRA 1.
    • Hora de corte y restablecimiento: 11.00 a. m. a 3.30 p. m.

    El Augustino

    • Sectores afectados: COOP. VIV. HUANCAYO MZS. A, A1, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, L1, L2, ASOC. VIV. DANIEL ALCIDES CARRIÓN MZS. A, B, C, D, CALLE AGUILA REAL CDRA. 1, CALLE LAS ALONDRAS CDRA. 1, CALLE LAS GARZAS CDRA. 1, CALLE LAS GRULLAS CDRA. 1, CALLE LOS GORRIONES CDRA. 2, CALLE LOS HALCONES CDRA. 1, CALLE LOS PAUJILES CDRAS. 1, 2 CALLE LOS ZORZALES CDRA. 2, CALLE PAUGILIS CDRA. 1, CALLE QUETZAL CDRA. 1.
    • Hora de corte y restablecimiento: 8.00 a. m. a 6.00 p. m.

    Recomendaciones ante el corte de luz programado

    La empresa aconsejó a sus clientes verificar con anticipación los horarios programados según su distrito y adoptar medidas preventivas mientras dure la interrupción del servicio. La recomendación está dirigida, sobre todo, a comercios y hogares que realizan actividades que dependen directamente de la energía eléctrica, a fin de evitar contratiempos o pérdidas.

    SOBRE EL AUTOR:
    CONFIRMADO | Corte de luz en varios distritos de Lima este lunes 16 de marzo por hasta 10 horas: lista de zonas afectadas
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

    Lo último en Wapa

    Falleció candidato presidencial Napoleón Becerra tras sufrir accidente de tránsito en Ayacucho

    Salen a la luz nuevos detalles tras muerte de candidato presidencial Napoleón Becerra: "Iba otra camioneta atrás"

    Gladys Tejeda deja en alto al Perú tras ubicarse en el Top 8 a nivel mundial en la Maratón de Barcelona 2026

    Sedapal confirma CORTE DE SERVICIO DE AGUA del 12 al 18 de marzo: conoce AQUÍ los 52 sectores afectados

    ONPE reasigna LOCALES de votación a 33 MIL electores: Conoce AQUÍ si tu mesa fue modificada

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    Cuponidad Productos

    Colección de 8 piezas especializadas marca OSTER

    PRECIO

    S/ 12.90
    Comprar

    Soho Color Salón & Spa

    Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

    PRECIO

    S/ 99.90
    Comprar

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;