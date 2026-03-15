CONFIRMADO | Corte de luz en varios distritos de Lima este lunes 16 de marzo por hasta 10 horas: lista de zonas afectadasÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
¡Atención! La empresa Pluz Perú anunció oficialmente, a través de su página web, cortes de luz programados para este lunes 16 de marzo. La suspensión del servicio podría durar hasta 10 horas en algunos distritos, debido a trabajos de mantenimiento necesarios para garantizar un suministro eléctrico de calidad y evitar inconvenientes futuros.
En los distritos de Comas, Carabayllo, San Miguel y El Augustino se concentrarán la mayoría de estas labores. A continuación, te presentamos las zonas afectadas para que tomes precauciones.
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Distritos afectados por el corte de luz este lunes 16 de marzo, según Pluz Perú
Comas
- Sectores afectados: A.H. LAS PRIMAVERAS 5TA ZONA MZ A, B, C, D, E, F.
- Hora de corte y restablecimiento: 9.00 a. m. a 5.00 p. m.
Carabayllo
- Sectores afectados: URB. SANTO DOMINGO AV. 20G MZ L, L1, AV. CAMINO REAL MZ A, C, M1, AV. SANTO DOMINGO MZ A, CALLE 13 MZ I, I1, J, J1, CALLE 15 MZ K1, L1, M1, Z, CALLE 2 MZ A, CALLE 29 MZ 1, K1, L, L1, URB. EL EDEN CALLE 4 MZ C, CALLE HUANTAR MZ C, AV. A, MZ L1.
- Hora de corte y restablecimiento: 9.00 a. m. a 5.00 p. m.
- Sectores afectados: URB. SANTA MARIA 5TA ETAPA MZ D1, D2, D4, D5, D6.
- Hora de corte y restablecimiento: 9.00 a. m. a 4.30 p. m.
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San Miguel
- Sectores afectados: CALLE JUAN VALER SANDOVAL CDRA 5, CALLE LOS BAMBUES CDRA 1.
- Hora de corte y restablecimiento: 11.00 a. m. a 3.30 p. m.
El Augustino
- Sectores afectados: COOP. VIV. HUANCAYO MZS. A, A1, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, L1, L2, ASOC. VIV. DANIEL ALCIDES CARRIÓN MZS. A, B, C, D, CALLE AGUILA REAL CDRA. 1, CALLE LAS ALONDRAS CDRA. 1, CALLE LAS GARZAS CDRA. 1, CALLE LAS GRULLAS CDRA. 1, CALLE LOS GORRIONES CDRA. 2, CALLE LOS HALCONES CDRA. 1, CALLE LOS PAUJILES CDRAS. 1, 2 CALLE LOS ZORZALES CDRA. 2, CALLE PAUGILIS CDRA. 1, CALLE QUETZAL CDRA. 1.
- Hora de corte y restablecimiento: 8.00 a. m. a 6.00 p. m.
Recomendaciones ante el corte de luz programado
La empresa aconsejó a sus clientes verificar con anticipación los horarios programados según su distrito y adoptar medidas preventivas mientras dure la interrupción del servicio. La recomendación está dirigida, sobre todo, a comercios y hogares que realizan actividades que dependen directamente de la energía eléctrica, a fin de evitar contratiempos o pérdidas.