Christian Domínguez y Karla Tarazona "RETROCEDEN" y no llegan a su ceremonia simbólica tras revelaciones de su primera esposa

Karla Tarazona y Christian Domínguez no asistieron a una boda simbólica tras polémica por el divorcio del cantante con Tania Ríos.

La boda civil de Karla Tarazona y Christian Domínguez sigue dando que hablar en la farándula peruana. Luego de que 'Amor y fuego' revelara el edicto matrimonial donde se anuncia que la pareja planea casarse este 2 de junio, una nueva polémica volvió a poner en duda el camino al altar del cumbiambero.

El tema se complicó después de que Tania Ríos, primera esposa de Christian Domínguez asegurara que nunca firmó documentos relacionados con su divorcio. Sus declaraciones generaron sorpresa, pues el cantante y Karla ya habían aparecido en el edicto que los habilitaría para formalizar su relación por la vía civil.

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“¿Has tenido comunicación con Christian Domínguez luego del divorcio o fue ‘firmamos, nuestros abogados tienen que hacer los trámites o ahí queda la flor’? Yo nunca firmé nada, por medio de ustedes siempre me entero todo lo que acontece por allá, no sé”, dijo.

La situación tomó otro giro cuando 'Magaly TV: la firme' reveló que Karla y Christian no asistieron a una ceremonia simbólica que, según el programa, ya estaba coordinada. Aunque no se trataba de la boda civil oficial, el hecho generó comentarios porque ambos habrían decidido no presentarse al notar la presencia de las cámaras del espacio de Magaly Medina.

Christian Domínguez y Karla Tarazona ‘se arrepienten’ y no asisten a su ‘ceremonia de boda’

Según el informe difundido por el programa de espectáculos, Christian Domínguez y Karla Tarazona tenían previstos participar en una boda simbólica organizada por el llamado ‘brujo de los artistas’. La ceremonia habría sido planteada como un acto espiritual previo al matrimonio civil anunciado para junio.

Magaly Medina explicó que el encargado del ritual ya los esperaba con todo listo para realizar la unión simbólica, pero la pareja finalmente no llegó al lugar.

“Los que iban a ir, asistir y el brujo este estaba preparado para recibirlos, bendecirlos, en nombres de los apus, ancestros y de los incas, esos anillos eran para Christian Domínguez y Karla Tarazona. Iban a ir, aseguraron su presencia, iban a hacer la huachafada, por supuesto que el brujo debe estar pagando para que vayan, cuando se enteraron que las cámaras de ‘Magaly TV: La Firme’ estaban ahí, optaron por no ir. Habrán devuelto el adelanto de la plata”, dijo Magaly Medina.

Tras la ausencia de la pareja, el ritual no quedó vacío. De acuerdo con el informe, el encargado de la ceremonia convocó a Melcochita y a su joven pareja, Heydi Amado, quienes terminaron ocupando el lugar de Karla y Christian para realizar una unión simbólica.