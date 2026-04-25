Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Ocio - ATENCIÓN| Gobierno anuncia feriado largo el 27 y 28 de abril: conoce quiénes descansan

¡Indignada! Karla Tarazona se retira de programa en vivo tras rumor sobre Christian Domínguez y Pamela Franco

En 'Préndete', Karla Tarazona mostró su descontento ante rumores sobre una posible reconciliación de Christian Domínguez con Pamela Franco.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    ¡Indignada! Karla Tarazona se retira de programa en vivo tras rumor sobre Christian Domínguez y Pamela Franco
    ¡ENFURECIDA! Karla Tarazona ABANDONA programa EN VIVO al oír que Christian Domínguez volvería con Pamela Franco | Creditos: Composición Wp | Fuente: Difusión
    ¡Indignada! Karla Tarazona se retira de programa en vivo tras rumor sobre Christian Domínguez y Pamela Franco

    La relación entre Karla Tarazona y Christian Domínguez vuelve a ser tema de conversación tras un incidente con Pamela Franco y Melanie Martínez. El comportamiento de la presentadora fue examinado cuando se sugirió que el cantante podría volver con Pamela, como lo hizo con ella. Esta insinuación provocó que Karla se retirara del estudio. ¿Qué ocurrió en realidad?

    Karla Tarazona y su reacción ante el rumor de una reconciliación

    En un episodio del extinto programa 'Préndete', fue Kurt Villavicencio, conocido como ‘Metiche’, quien incomodó a Karla Tarazona al presentarle un escenario similar a una novela.

    El episodio, ocurrido hace dos meses, mostró a Karla confrontando los comentarios de ‘Metiche’, quien narró una situación hipotética que mostró la incomodidad de la presentadora.

    wapa.pe

    PUEDES LEER: Pamela Franco deja mal parado a Christian Domínguez al contar cómo hablaba de Karla Tarazona: "La tenía en la palma de su mano"

    “¿Imagínense si Karla Tarazona y Pamela Franco estuvieran embarazadas al mismo tiempo? ¿y si dieran a luz el mismo día en el mismo lugar? Y en un giro inesperado, les intercambian los bebés (…) he visto tanto que ya nada me sorprendería y luego que tanto Karla como Pamela se disgustan con sus hijos”, expresó inicialmente generando risas.

    “Lo último sería que después de 20 años tú retomes relación con Pamela Franco”, añadió Kurt Villavicencio. “Si regresaste con Karla, todo es posible. La realidad supera la ficción”, continuó ‘Metiche’ provocando la incomodidad de Karla y Christian.

    “Absolutamente fuera de lugar”, replicó el cantante, mientras que Karla mostró disgusto hacia lo comentado sobre los niños, aunque se notaba una sonrisa en su rostro.

    “Eres lo peor, insensible con una mentalidad malévola que imagina lo peor del ser humano, ya no sé si eres peor tú o Cueva (…) No te lo voy a permitir, no tolero que involucren a niños. Eso es fuera de lugar (…) No es posible bromear con estas cosas”, expresó Tarazona retirándose del lugar con evidente disgusto mientras Christian intentaba persuadirla de que regresara.

    Pamela Franco se dirige a Christian Domínguez para que ponga límites

    Pamela Franco intervino en medio del conflicto enviando un mensaje claro a Christian Domínguez, sugiriéndole controlar las declaraciones de Karla Tarazona. La cantante no solo expresó su inquietud, también insistió en que se deberían fijar límites en esta mediática situación.

    Relató que el problema habría surgido por información que, aparentemente, provenía del entorno cercano a Domínguez, provocando así más tensiones.

    “Por favor, habla con tu pareja para que guarde silencio, que sean felices y coman perdices”, indicó harta de los comentarios e insinuaciones de Tarazona.

    Asimismo, Pamela dejó clara su postura al abordar especulaciones sobre posibles demandas, indicando claramente su posición. “A mí no me envíes ninguna denuncia… mejor aumenta ese dinero para más terapia (de su hija)”.

    SOBRE EL AUTOR:
    ¡Indignada! Karla Tarazona se retira de programa en vivo tras rumor sobre Christian Domínguez y Pamela Franco
    Brenda Quiroz

    Coordinadora de Sección Web en la revista digital Wapa.pe. Especialista en redacción digital y SEO con más de 8 años de experiencia. Bachiller en periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza con un diplomado en Marketing Digital por el instituto ISIL. Intereses: Periodista interesada en temas relacionados al espectáculo nacional e internacional, moda y deportes. Escribe desde: Lima Idiomas: Español e inglés

    Lo último en Wapa

    Said Palao aparece en una camilla y con suero tras impactante mensaje de Alejandra Baigorria

    Alejandra Baigorria conmueve con un profundo mensaje previo a su aniversario con Said

    ¡Indignada! Karla Tarazona se retira de programa en vivo tras rumor sobre Christian Domínguez y Pamela Franco

    Padres de Christian Domínguez TOMAN DRÁSTICA DECISIÓN con él tras saberse condición de su nieta y su polémica actitud

    Samahara Lobatón deja expuesto al hijo de Farfán y lo pone en aprietos: qué consecuencias podría enfrentar

    Lo más vistos en Farándula

    Reimond Manco SE QUIEBRA al reconocer sus infidelidades, pero admite que no piensa pedirle a su esposa que vuelvan: "No quiero dañar más"

    Johana San Miguel tiene comentario despectivo sobre Katia Palma EN VIVO

    ¡INESPERADO! Hombre captado en AMPAY con Tilsa Lozano admite FUERTE VÍNCULO con Jackson Mora

    Mario Hart reacciona de forma INESPARADA al bebé anunciado por Korina en camino y desata polémica

    Mario Hart reacciona de forma INESPARADA al bebé en camino y desata polémica

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Panini

    PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

    PRECIO

    S/ 49.90
    Comprar

    Flying Squirrel Parque de Inflables

    FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

    PRECIO

    S/ 22.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;