En 'Préndete', Karla Tarazona mostró su descontento ante rumores sobre una posible reconciliación de Christian Domínguez con Pamela Franco.

¡ENFURECIDA! Karla Tarazona ABANDONA programa EN VIVO al oír que Christian Domínguez volvería con Pamela Franco | Creditos: Composición Wp | Fuente: Difusión

¡ENFURECIDA! Karla Tarazona ABANDONA programa EN VIVO al oír que Christian Domínguez volvería con Pamela Franco | Creditos: Composición Wp | Fuente: Difusión

La relación entre Karla Tarazona y Christian Domínguez vuelve a ser tema de conversación tras un incidente con Pamela Franco y Melanie Martínez. El comportamiento de la presentadora fue examinado cuando se sugirió que el cantante podría volver con Pamela, como lo hizo con ella. Esta insinuación provocó que Karla se retirara del estudio. ¿Qué ocurrió en realidad?

Karla Tarazona y su reacción ante el rumor de una reconciliación

En un episodio del extinto programa 'Préndete', fue Kurt Villavicencio, conocido como ‘Metiche’, quien incomodó a Karla Tarazona al presentarle un escenario similar a una novela.

El episodio, ocurrido hace dos meses, mostró a Karla confrontando los comentarios de ‘Metiche’, quien narró una situación hipotética que mostró la incomodidad de la presentadora.

“¿Imagínense si Karla Tarazona y Pamela Franco estuvieran embarazadas al mismo tiempo? ¿y si dieran a luz el mismo día en el mismo lugar? Y en un giro inesperado, les intercambian los bebés (…) he visto tanto que ya nada me sorprendería y luego que tanto Karla como Pamela se disgustan con sus hijos”, expresó inicialmente generando risas.

“Lo último sería que después de 20 años tú retomes relación con Pamela Franco”, añadió Kurt Villavicencio. “Si regresaste con Karla, todo es posible. La realidad supera la ficción”, continuó ‘Metiche’ provocando la incomodidad de Karla y Christian.

“Absolutamente fuera de lugar”, replicó el cantante, mientras que Karla mostró disgusto hacia lo comentado sobre los niños, aunque se notaba una sonrisa en su rostro.

“Eres lo peor, insensible con una mentalidad malévola que imagina lo peor del ser humano, ya no sé si eres peor tú o Cueva (…) No te lo voy a permitir, no tolero que involucren a niños. Eso es fuera de lugar (…) No es posible bromear con estas cosas”, expresó Tarazona retirándose del lugar con evidente disgusto mientras Christian intentaba persuadirla de que regresara.

Pamela Franco se dirige a Christian Domínguez para que ponga límites

Pamela Franco intervino en medio del conflicto enviando un mensaje claro a Christian Domínguez, sugiriéndole controlar las declaraciones de Karla Tarazona. La cantante no solo expresó su inquietud, también insistió en que se deberían fijar límites en esta mediática situación.

Relató que el problema habría surgido por información que, aparentemente, provenía del entorno cercano a Domínguez, provocando así más tensiones.

“Por favor, habla con tu pareja para que guarde silencio, que sean felices y coman perdices”, indicó harta de los comentarios e insinuaciones de Tarazona.