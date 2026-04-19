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Melanie Martínez ENFRENTA a Karla Tarazona por polémica advertencia a Camila, hija de Christian Domínguez: “Es una amenaza”

Melanie Martínez defendió a su hija Camila en ‘Q’ Bochinche!’ y acusó a Karla Tarazona de insinuar una demanda al cumplir 18 años.

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    Melanie Martínez ENFRENTA a Karla Tarazona por polémica advertencia a Camila, hija de Christian Domínguez: “Es una amenaza”
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    Melanie Martínez ENFRENTA a Karla Tarazona por polémica advertencia a Camila, hija de Christian Domínguez: “Es una amenaza”

    Melanie Martínez volvió a la escena musical con fuerza junto a Pamela Franco, en un tema que muchos interpretan como indirecta para Christian Domínguez. En medio de su gira de medios, la cantante también defendió a su hija Camila tras las declaraciones de Karla Tarazona, quien advirtió que al cumplir la mayoría de edad deberá asumir las consecuencias de lo que decida revelar públicamente.

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    Melanie Martínez cuestiona advertencia a su hija Camila

    Cuando Samuel Suárez le comentó a Karla Tarazona que faltan pocos meses para que Camila Domínguez alcance la mayoría de edad y posiblemente decida contar por qué no mantiene una buena relación con ella, la conductora respondió: “A los 18, sabemos que uno mismo va a asumir las responsabilidades de sus actos y de sus acciones. Cualquiera se puede sentar y decir lo que quiera, pero para hablar también hay que demostrar, porque es muy fácil hablar, pero pocos lo muestran”.

    El viernes 17 de abril, Melanie Martínez participó en el pódcast ‘Q' Bochinche!’ junto a Pamela Franco. Durante su aparición, no solo promocionó su tema ‘Que no me provoque’, sino que también se refirió a las declaraciones de Tarazona, mostrando su molestia al considerar que se tratarían de comentarios dirigidos hacia su hija Camila.

    Eso es una amenaza, disfrazada de consecuencias. Porque si está diciendo que cuando cumpla 18 años y ella cuente sus vivencias y sus experiencias, tiene que probarlas porque si no también va a tener que asumir las consecuencias. Está tratando de decir que la va a demandar porque es lo único que sabe hacer también”, declaró Martínez.

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    Melanie Martínez y Pamela Franco defienden a Camila Domínguez

    Melanie Martínez dejó entrever que su hija, de 17 años, podría revelar experiencias vividas cuando era apenas una niña, etapa en la que no tenía cómo registrar lo ocurrido junto a Karla Tarazona. “No creo que quieran pensar de que una niña de 5, 6 o 7 años va a tener una camarita para grabar todas las cosas que les decían o que le hacían a ella, pero ella lo tiene bien fresquito en su mente y es por algo que no le agrada a esa señora. Ni que fuera loca”, recalcó.

    En esa misma línea, Pamela Franco respaldó a Camila, destacando su madurez en su etapa universitaria. “La nena es inteligente”, señaló, mientras Melanie agregó que su hija es coherente con lo que piensa y expresa.

    SOBRE EL AUTOR:
    Melanie Martínez ENFRENTA a Karla Tarazona por polémica advertencia a Camila, hija de Christian Domínguez: “Es una amenaza”
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

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